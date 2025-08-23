Niepojęte, co zrobiły Polki w pierwszym meczu MŚ. Lavarini nie dowierzał

Dokładnie trzy lata temu Polki rozegrały pierwszy mecz poprzednich mistrzostw świata, które były pierwszą imprezą rangi mistrzowskiej pod wodzą Stefano Lavariniego. Wtedy na inaugurację wygrały 3:1 z Chorwatkami, a odpadły po pełnej dramaturgii przegranej 2:3 z Serbkami (14:16 w tie-breaku), które potem wywalczyły tytuł. Teraz w meczu o awans do strefy medalowej najprawdopodobniej zmierzyć powinny się z głównymi faworytkami - Włoszkami, ale na razie ważne jest zgodne z planem pewne przejście przez fazę grupową. Bo okazało się, że już w pierwszym meczu miały dużo większe kłopoty, niż się można było spodziewać.

Była gwiazda kadry przestrzegała tuż przed meczem

Przed pojedynkiem z Wietnamkami raczej nikt z kibiców trzecich w światowym rankingu Polek nie wątpił w ich zwycięstwo za trzy punkty z 22. drużyną tego zestawienia. Same siatkarki z ekipy Lavariniego przed meczem zaznaczały, że sobotnie rywalki to dla nich spora zagadka. Bo po pierwsze, nigdy wcześniej się z nimi nie mierzyły, a po drugie siatkarki z tego kraju na co dzień występują w azjatyckich klubach, więc wtedy też nie mają okazji do konfrontacji z nimi.

Wietnamki debiutancki występ w MŚ zapewniły sobie dzięki czwartemu miejscu w mistrzostwach Azji 2023. W tym roku wygrały regionalne kontynentalne turnieje, ale podczas nich brylowała w ich szeregach Nguyen Thi Bich Tuyen. 25-letnia atakująca miała być też liderką podczas mundialu, ale niespodziewanie zrezygnowała na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju. Oficjalnie z powodów osobistych, ale sama wpisem w mediach społecznościowych dała do zrozumienia, że chodzi o regulacje FIVB i testy płci, z powodu których niespełna dwa tygodnie temu Wietnam został wykluczony podczas MŚ U-21 (dwie zawodniczki miały nie przejść testów).

Polki zgodnie z przypuszczeniami wyszły na sobotni mecz w najmocniejszym i najbardziej zgranym składzie. A wobec braku największej gwiazdy przeciwniczek wydawało się, że nie powinny mieć większych problemów.

- Początek tak ważnego turnieju zawsze jest nerwowy. Trzeba uspokoić emocje, poukładać wszystko - przestrzegała komentująca mecz dla Polsatu Sport z wyspy Phuket Joanna Kaczor-Bednarska.

Brązowa medalistka mistrzostw Europy 2009 jednak na pewno sama nie przypuszczała, jak wielkie kłopoty na początku spotkania będą miały Polki.

Gdy rywalki zdobyły pierwszy punkt w meczu po asie serwisowym, to jeszcze wszyscy w polskim obozie zachowali spokój. Tym bardziej, że później trzeci zespół tegorocznej Ligi Narodów prowadził 4:2 i wydawało się, że z czasem ta przewaga będzie tylko rosła. Ale zamiast tego zaczęło się dziać coś, co trudno było sobie przed tym spotkaniem wyobrazić.

Polki prowadziły już 23:21, a przegrały. Podwójny pech Jurczyk. Od 0:6 do happy endu

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym był moment, gdy Thi Kieu Trinh Hoang najpierw sprytnie i skutecznie zaatakowała oburącz, a zaraz potem zablokowała Martynę Łukasik. Pierwsza reakcja Biało-Czerwonych to odskoczenie na 14:11, tylko potem cztery punkty z rzędu zdobyły Wietnamki. Lavarini poprosił wtedy po raz pierwszy o czas i spokojnie przypominał podstawowe założenia taktyczne. To samo robił przy wyniku 17:20, podczas drugiej przerwy, a w międzyczasie z niedowierzaniem obserwował sytuację na parkiecie.

- Przypomina to męczarnie Niemek z Kenijkami - ocenił partnerujący Kaczor-Bednarskiej za mikrofonem Marek Magiera, nawiązując do rozegranego nieco wcześniej drugiego meczu w tej grupie.

Polki miały duże problemy nie tylko ze skrótami, które na zagrywce stosowały rywalki, ale także z własną grą i popełniały zadziwiające błędy. Same zaś swoim serwisem nie sprawiały przeciwniczkom żadnych kłopotów. W secie otwarcia prowadziły już 23:21, ale znów cztery punkty z rzędu zdobyły rywalki. Pod koniec kosztowne pomyłki zaliczyły gwiazdy, które nieraz w trudnych momentach biorą na siebie odpowiedzialność i zwykle nie zawodzą, czyli Magdalena Stysiak i Agnieszka Korneluk. A seta zakończyło przełożenie rąk przez rozgrywającą Katarzynę Wenerską.

- Ciężko mi to wytłumaczyć. Ciężko mi to przechodzi przez gardło - powtarzał zszokowany Magiera.

Ten zimny prysznic zrobił swoje, bo w dwóch kolejnych Polki dominowały. Zagrywka była groźniejsza, blok zaczął lepiej działać i wzrosła skuteczność ataku. Choć w pewnych momentach znów pojawiały się dziwne nieporozumienia. Ale przewaga ekipy Lavariniego była na tyle duża, że nie było powodu do niepokoju o wynik. O tym, że zdobywanie punktów nie przychodziło im wtedy zawsze łatwo świadczy choćby głębokie westchnienie ulgi stojącej w kwadracie dla rezerwowych Malwiny Smarzek, którą w pewnym momencie pokazał operator.

Jedyny moment, gdy kibice Polek mogli się jednak mocniej zaniepokoić w tym fragmencie meczu, nastąpił w trzeciej partii, gdy Magdalena Jurczyk ucierpiała w wyniku zderzenia z Wenerską. Ale szczęśliwie od razu wróciła do gry. Do najrówniej grającej wcześniej Łukasik dołączyły Stysiak oraz Korneluk i Biało-Czerwone rozbiły rywalki w drugim secie do 10, a w kolejnym do 12.

Na to samo można było po cichu liczyć w czwartej partii. Ta jednak znów zaczęła się zadziwiająco, bo Wietnamki wygrały pierwsze sześć akcji. Potem jednak one obniżyły loty, a przebudziły się ponowie faworytki, które doprowadziły do remisu już przy stanie 8:8. Kolejny raz pecha miała Jurczyk, która podczas jednej z akcji poślizgnęła się. Ale, na szczęście, znów obyło się bez groźnym konsekwencji.

W drugiej części tej partii Polki stopniowo przejmowały kontrolę nad sytuacją i przypieczętowały zwycięstwo. Ku uciesze entuzjastycznie reagujących na Biało-Czerwone kibiców w Tajlandii. Najwięcej punktów - 28 - zdobyła Stysiak. Łukasik dorzuciła 17, a Korneluk 16.

Po dniu przerwy Polki w poniedziałek zmierzą się z Kenijkami, a w środę - na zakończenie fazy grupowej - z Niemkami.