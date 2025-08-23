Już wiemy, kiedy pierwszy mecz Świątek na US Open. Kapitalne wieści!

Iga Świątek ostatnio przeżywa bardzo udany okres. Najpierw po raz pierwszy w karierze triumfowała na Wimbledonie. Niedługo później okazała się również najlepsza na turnieju WTA w Cincinnati, a niedawno wraz z Casperem Ruudem dotarła do finału miksta w wielkoszlemowym US Open.

Znamy godzinę pierwszego meczu Igi Świątek na US Open

Teraz Polka weźmie udział w głównym turnieju US Open. W pierwszej rundzie czekać ją będzie rywalizacja z Emilianą Arango. Wiemy już, kiedy odbędzie się to starcie. Organizatorzy potwierdzili, że pierwszy mecz Polki odbędzie się we wtorek o godzinie 17:30 polskiego czasu.

Faworytką tego meczu będzie oczywiście nasza zawodniczka. Jej rywalka miała bardzo dobry okres zimą i wczesną wiosną, gdy potrafiła w Meridzie dojść do finału na kortach twardych. Jednak ostatnie trzynaście spotkań to tylko trzy zwycięstwa. Arango do tej pory grała ze Świątek tylko raz i to dawno temu. Miało to miejsce w 2017 roku na juniorskim Rolandzie Garrosie. Wówczas Polka wygrała 6:2, 6:3.

Wielu ekspertów, w tym między innymi Andy Roddick i Martina Navratilova wskazują, że to właśnie Świątek wygra zbliżający się wielkoszlemowy turniej. - Iga Świątek jest dla mnie faworytką. Nie miała co prawda najlepszego lata. Jednak Wimbledon i to, jak prezentowała się podczas całego tamtego turnieju jasno oznacza, że stara Iga wróciła - powiedziała Navratilova w rozmowie ze Sky Sports.

W przypadku pokonania Arango Świątek zmierzy się z lepszą z pary Suzan Lamens - Valerie Glozman. US Open potrwa do 7 września.