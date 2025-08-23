Stało się. Tak Marta Nawrocka rozpoczęła działalność publiczną

Nie jest tajemnicą, że prezydent Karol Nawrocki jest ogromnym fanem piłki nożnej. W końcu jest zagorzałym kibicem Lechii Gdańsk i ma za sobą udział w ustawce między fanami gdańskiego zespołu a tymi Lecha Poznań, do której doszło w październiku 2009 roku. Ostatnio też gościł na trybunach, gdy Lechia Gdańsk grała z Motorem Lublin (3:3). Było to pięć dni po zaprzysiężeniu na prezydenta Polski, które odbyło się 6 sierpnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Marta Nawrocka objęła patronatem festiwal piłki nożnej kobiecej

Wiadomo, że nowy prezydent jest fanem futbolu. A co z Pierwszą Damą? Marta Nawrocka swoją działalność publiczna rozpoczęła od wizyty na IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej, który w sobotę odbył się w Tarnobrzegu. To największego tego typu wydarzenie dotyczące futbolu pań w naszym kraju. Pierwsza Dama objęła je też swoim honorowym patronatem.

Zobacz też: Tomaszewski reaguje na nagranie z Kuleszą u Mejzy. Powiedział wprost

- To wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak pięknie rozwija się ta dyscyplina wśród pań. Sport to nie tylko rywalizacja – to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne emocje - podkreśliła Marta Nawrocka cytowana przez konto Kancelarii Prezydenta RP na portalu X.

- Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły - dodała.

W Podkarpackim Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej uczestniczą drużyny reprezentujące kluby piłkarskie, w których trenują dziewczyny i kobiety w różnych grupach wiekowych. Od tych najmłodszych do najstarszych.