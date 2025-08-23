Nadal wydał w Polsce ponad 20 mln zł. Oto jego zachcianka

- Pochodzę z wyspy i kocham być blisko wody. Za każdym razem, kiedy wracam do domu na Majorce, staram się znaleźć chwilę i spędzić czas na jachcie - mówił w 2019 roku Nadal w rozmowie z Barche Magazine. Czasopiśmie branżowym poświęconym... luksusowym jednostkom pływającym.

Nadal już wtedy posiadał swoją łódź, ale w 2020 roku postanowił przesiąść się na inny model. Wybór padł na ekskluzywny 80 Sunreef Power, który stworzono w gdańskiej stoczni. Katamaran kosztował tenisistę aż 5 milionów euro, co wówczas wynosiło około 23 miliony złotych. Można jednak stwierdzić, że zakup takiego cacka to już bardziej inwestycja niż wyrzucenie pieniędzy na absurdalnie drogi środek transportu. Obecnie podobny model z tego rocznika kosztuje nawet 27 milionów złotych. Choć oczywiście ceny poszczególnych łodzi bardzo się różnią, bo każda z nich jest mocno dostosowana do osobistych oczekiwań klienta.

Dom na wodzie. Nadal już kiedyś go pokazał kierowcy F1

Co takiego zawiera się w tej cenie? W skrócie 80 Sunreef Power to pływająca willa o powierzchni 360 metrów kwadratowych, która może pomieścić 12 gości.

"Jacht posiada w pełni personalizowane wnętrza, a w tym: imponujący salon z wyjściem na taras frontowy, kabinę właściciela z otwieranym balkonem bocznym, luksusowe kabiny gościnne, kuchnię oraz kabiny załogi.

Całość utrzymana jest w jasnych eleganckich odcieniach beżu i brązu. Na uwagę zasługuje również przestronny flybridge z barem, grillem oraz strefą do wypoczynku oraz garaż rufowy na jet ski. Jacht wyposażony jest w 2 silniki o mocy 1200 koni mechanicznych" - głosi opis na stronie producenta.

W 2021 roku na oprowadzanie po tym ekskluzywnym środku transportu zaprosił sam właściciel, a materiał został udostępniony na kanale byłego kierowcy Formuły 1, Nico Rosberga. Na dolnym pokładzie jednostki znajduje się ogromny salon z telewizorem i aneksem kuchennym. Zaraz obok mieszczą się sypialnie z łóżkami dla dwóch osób. Jest też jadalnia i garaż na skutery wodne. Z kolei górny pokład mieści w sobie następny salon, otwarty taras, a także przestrzeń barową z grillem.

