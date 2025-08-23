Polka została mistrzynią świata! Fenomenalne wieści z Włoch

Anna Puławska to multimedalistka imprez międzynarodowych. Ma na koncie m.in. srebro i brąz z igrzysk olimpijskich w Tokio. W 2022 r. zdobyła dwa złote medale mistrzostw świata w kanadyjskim Dartmouth. W swoim dorobku ma też dwa tytuły mistrzyni igrzysk europejskich z Krakowa oraz trzy tytuły mistrzyni Europy z Monachium sprzed trzech lat.

Polka została mistrzynią świata!

29-letnia Puławska otworzyła worek polskich medali podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Mediolanie. Kajakarka wywalczyła złoty medal w konkurencji K1 na dystansie 500 metrów.

Polka wpadła na metę finałowego wyścigu z przewagą 0,43 sek. nad 20-letnią Australijką Natalią Drobot. Druga część wyścigu to był prawdziwy popis Polki. Na półmetku traciła do Drobot nieco ponad sekundę, ale wrzuciła wyższy bieg i odrobiła straty z nawiązką. Podium uzupełniła 24-letnia Węgierka Zsoka Csikos.

Większość swoich medali Puławska zdobyła głównie w dwójkach i czwórkach na dystansie 500 metrów. Indywidualnie wywalczyła dwa medale ME, w tym złoto w 2022 r., To jej pierwszy samodzielnie wywalczony medal mistrzostw świata, do tego złoty, dlatego musi smakować naprawdę wyjątkowo.

- Chyba jeszcze nie mogę w to uwierzyć, że tak się wydarzyło. Czuję się mocna w tym sezonie. Myślę, że ten złoty medal jest taką pieczątką, potwierdzeniem tego, że ten sezon został zakończony z przytupem. Od początku czułam się bardzo dobrze, na treningach też było super. Złoty medal będzie na pewno zapamiętany i wyjątkowy w mojej kolekcji - mówiła Puławska po wyścigu w rozmowie z mediami Polskiego Związku Kajakowego.

Puławska będzie miała kolejną okazję na medal MŚ. Nasza świeżo upieczona mistrzyni powalczy w niedzielę na tym samym dystansie w konkurencji K2, popłynie razem z Martyną Klatt.

Kajakarskie mistrzostwa świata w Mediolanie potrwają do niedzieli.