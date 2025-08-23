Powrót na stronę główną
Polka została mistrzynią świata! Fenomenalne wieści z Włoch
Kapitalne wieści napłynęły z Mediolanu, gdzie odbywają się kajakarskie mistrzostwa świata. Złoty medal wywalczyła Anna Puławska. Nasza multimedalistka okazała się najlepszą kajakarką na dystansie 500 metrów. Na mecie miała prawie pół sekundy przewagi nad drugą zawodniczką. Dała popis w drugiej części dystansu.
Anna Puławska to multimedalistka imprez międzynarodowych. Ma na koncie m.in. srebro i brąz z igrzysk olimpijskich w Tokio. W 2022 r. zdobyła dwa złote medale mistrzostw świata w kanadyjskim Dartmouth. W swoim dorobku ma też dwa tytuły mistrzyni igrzysk europejskich z Krakowa oraz trzy tytuły mistrzyni Europy z Monachium sprzed trzech lat.

Polka została mistrzynią świata!

29-letnia Puławska otworzyła worek polskich medali podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Mediolanie. Kajakarka wywalczyła złoty medal w konkurencji K1 na dystansie 500 metrów.

Polka wpadła na metę finałowego wyścigu z przewagą 0,43 sek. nad 20-letnią Australijką Natalią Drobot. Druga część wyścigu to był prawdziwy popis Polki. Na półmetku traciła do Drobot nieco ponad sekundę, ale wrzuciła wyższy bieg i odrobiła straty z nawiązką. Podium uzupełniła 24-letnia Węgierka Zsoka Csikos.

Większość swoich medali Puławska zdobyła głównie w dwójkach i czwórkach na dystansie 500 metrów. Indywidualnie wywalczyła dwa medale ME, w tym złoto w 2022 r., To jej pierwszy samodzielnie wywalczony medal mistrzostw świata, do tego złoty, dlatego musi smakować naprawdę wyjątkowo.

- Chyba jeszcze nie mogę w to uwierzyć, że tak się wydarzyło. Czuję się mocna w tym sezonie. Myślę, że ten złoty medal jest taką pieczątką, potwierdzeniem tego, że ten sezon został zakończony z przytupem. Od początku czułam się bardzo dobrze, na treningach też było super. Złoty medal będzie na pewno zapamiętany i wyjątkowy w mojej kolekcji - mówiła Puławska po wyścigu w rozmowie z mediami Polskiego Związku Kajakowego.

Puławska będzie miała kolejną okazję na medal MŚ. Nasza świeżo upieczona mistrzyni powalczy w niedzielę na tym samym dystansie w konkurencji K2, popłynie razem z Martyną Klatt.

Kajakarskie mistrzostwa świata w Mediolanie potrwają do niedzieli.

