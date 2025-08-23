Ronaldo podszedł do rzutu karnego. Historia zapisała się na naszych oczach

Na początku 2023 roku Cristiano Ronaldo przeniósł się do saudyjskiego Al-Nassr. Portugalczyk szybko stał się największą gwiazdą tego klubu i tamtejszej ligi. W ciągu nieco ponad dwóch lat strzelił 99 goli i był tylko o jedno trafienie od bariery 100 trafień. Ostatnio wiele mówiło się, że może zmienić otoczenie, ale finalnie został i spędzi w Arabii Saudyjskiej kolejny sezon.

Cristiano Ronaldo to zrobił. 100 goli dla Al-Nassr

Tym samym napastnik mógł starać się o bramkę numer 100. w Al-Nassr. Pierwszą okazję do tego miał w półfinałowym starciu krajowego Superpucharu przeciwko Al-Ittihad. Jego drużyna wygrała 2:1, ale Portugalczyk nie wpisał się na listę strzelców. W sobotę Ronaldo wybiegł w pierwszym składzie w finałowym meczu z Al-Ahli. I tym razem dopiął swego. W 41. minucie pokonał bramkarza z rzutu karnego i strzelił setnego gola w barwach Al-Nassr.

Dzięki temu stał się pierwszym w historii piłkarzem, który zdobył sto bramek w czterech różnych krajach i w reprezentacji. Ronaldo ma na koncie 450 goli w Realu Madryt, 145 w Manchesterze United, 138 w portugalskiej kadrze i 101 w Juventusie.

W finale pomiędzy Al-Nassr i Al-Ahli do przerwy był remis 1:1. W drugiej części spotkanie nie porywało. Ekipa Ronaldo miała przewagę, ale nie mogła tego przełożyć na bramki. W 83. minucie wreszcie jej się to udało. Wówczas piłkę do siatki wpakował Marcelo Brozović i Al-Nassr było o krok od sięgnięcia po trofeum. Al-Ahli nie zamierzało się jednak poddawać i w końcówce wyrównało stan rywalizacji. Z tego powodu do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebne były rzuty karne. Lepiej wykonywali je piłkarze Al Ahli i to oni wygrali Superpuchar.

Al-Nassr 2:2 (4:5 k.) Al-Ahli

Strzelcy: Cristiano Ronaldo (41'), Marcelo Brozović (82'); Franck Kessie (45+6'), Victor Ibanez (89')

Ronaldo i spółka kolejną okazję do gry będą mieć 29 sierpnia. Tego dnia czekać ich będzie starcie z Al-Taawon w saudyjskiej lidze.