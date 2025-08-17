W Izraelu się nie certolą. "Nie bądź Polakiem"

"Mordercy od 1939" - to treść transparentu, który pojawił się na trybunach stadionu w Debreczynie podczas meczu między Maccabi Hajfa a Rakowem Częstochowa. Podczas pierwszego spotkania kibice Rakowa wywiesili baner o treści "Izrael morduje, a świat milczy", więc kibice Maccabi potraktowali swój baner jako rewanż na "polską prowokację". "Kibice Maccabi odpowiedzieli na propalestyński gest kibiców Rakowa, nawiązując do Holokaustu. To stanowiło śmiałą aluzję do roli narodu polskiego w Holokauście" - pisały izraelskie media.

Izraelski dziennikarz broni Polaków i tłumaczy historię swoim rodakom. "Polska trauma"

Portal news.walla.co.il opublikował kolejny artykuł po dwumeczu między Rakowem a Maccabi. W tytule pada fraza "nie bądź Polakiem", a baner o mordercach jest traktowany w Izraelu jako... żart. Autor tekstu jednak wyjaśnił, dlaczego transparent kibiców Maccabi kompletnie mijał się z prawdą.

"Jest wiele powodów do oburzenia z powodu wypaczonego moralnego podejścia Zachodu do wojny w Strefie Gazy. Wieszanie protekcjonalnych transparentów odzwierciedla to, kim się staliśmy. To porażka i symbol tego, kim się staliśmy: grupą samozadowolonych ignorantów i ludzi z narodów zrzędliwych, wymagających, skamlących i buntujących. Próba analizy złożonych relacji między Polską a Żydami byłaby nadużyciem. Rok 1939 nie symbolizuje przemiany Polaków w morderców, jak to definiowano na plakacie. Kto jest odpowiedzialny za tę katastrofę? Nazistowskie Niemcy" - czytamy w treści artykułu.

"Druga wojna światowa to nie tylko tragedia Żydów, ale także i Polaków. Setki tysięcy cywilów zostało zamordowanych przez nazistów. Prawdą jest, że suwerenna Polska nie zawsze była silna i sprawiedliwa, zwłaszcza jeśli chodzi o Żydów, ale lata 1939-1945 były najgorszymi w jej historii i do dziś wryły się w zbiorową pamięć jej obywateli jako straszliwa tragedia. Baner, który kibice Maccabi wywiesili na trybunach, jest nie tylko historycznie nieścisły, ale dotyka również polskiej traumy" - dodaje dziennikarz z Izraela.

Głównym wnioskiem z tego artykułu jest, że treść baneru na trybunach stadionu w Debreczynie była głupia. "Nie tylko Maccabi wypadło bardzo źle na boisku w starciu z Polakami, ale my wszyscy przez chwilę wyglądaliśmy powierzchownie i populistycznie, tak jak ci, którzy wzywają nas do zaprzestania zabijania dzieci" - podsumowuje news.walla.co.il.