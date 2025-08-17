Hiszpanie wydali wyrok ws. Lewandowskiego. Nie mogło być inaczej

W zeszłym sezonie Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony był w bardzo dobrej dyspozycji. W La Lidze zdobył 27 bramek, ale nie zagwarantowało mu to statuetki króla strzelców. Najwięcej trafień zaliczył Kylian Mbappe z Realu Madryt, który strzelił cztery gole więcej.

Lewandowski głównym faworytem do zostania królem strzelców La Ligi

W sobotę rozpoczął się nowy sezon La Ligi i przy okazji dziennik "Sport" przyjrzał się klasyfikacji strzelców. Zdaniem dziennikarzy faworytami do zostania najlepszym strzelcem w lidze ponownie są Robert Lewandowski i Kylian Mbappe. "Napastnicy FC Barcelony i Realu Madryt przez cały ubiegły sezon utrzymywali znaczną przewagę nad resztą, a w tym sezonie nie widać żadnych potencjalnych rywali, poza Julianem Alvarezem z Atletico Madryt" - czytamy w tekście.

Hiszpanie zauważyli, że Francuz może mieć nad Polakiem przewagę już na samym początku rozgrywek, ponieważ Lewandowski aktualnie leczy uraz i zabrakło go w spotkaniu z Mallorką (3:0). Dziennikarze przypomnieli, że to właśnie z powodu kontuzji Lewandowskiego Mbappe wyprzedził go w klasyfikacji strzelców pod koniec sezonu. Francuz na boisko wyjdzie w najbliższy wtorek. Tego dnia Real Madryt zmierzy się z u siebie z Osasuną Pampeluna.

Robert Lewandowski powinien wrócić do gry już w kolejnej kolejce La Ligi. Takie wieści przekazał niedawno Tomasz Włodarczyk. "Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, ale na dziś prognozy o powrocie za 3-4 tygodnie są zbyt pesymistyczne. Lewandowski planuje wrócić na mecz La Liga z Levante (23 sierpnia)" - napisał na Twitterze.