Tragedia. Nie żyje ceniony sędzia FIFA

Tran Dinh Thinh zmarł w poniedziałkowy poranek (4 sierpnia). Dzień wcześniej trafił do szpitala w Hanoi po tym, jak podczas testu sprawnościowego FIFA arbiter stracił przytomność. Szybko przy 43-latku pojawiły się służby medyczne. Pozostali sędziowie z kolei zdecydowali się opuścić miejsce zdarzenia, zostawiając wszystko w rękach lekarzy.

Niewyjaśnione przyczyny śmierci

Wszyscy mieli nadzieję na to, że cała sprawa zakończy się pomyślnie, a Thinh wróci do zdrowia. Niestety stało się najgorsze i wciąż nie znamy oficjalnej przyczyny śmierci szanowanego w Azji arbitra.



Thinh był wśród osób, które zostały poddane tradycyjnym testom sprawnościowym FIFA. Zawsze przed rozpoczęciem sezonu światowa federacja sprawdza formę arbitrów.



Jak podkreśla serwis dantri.com.vn, sędziowie są również informowani o harmonogramie treningów z miesięcznym wyprzedzeniem, aby mieli czas na przygotowanie fizyczne. Testy odbywają się rano, aby uniknąć upałów panujących w ostatnich dniach w Wietnamie, co stwarza arbitrom najkorzystniejsze warunki.

Wielka strata dla wietnamskiej i azjatyckiej piłki

Po szokującej informacji o śmierci sędziego FIFA głos zabrali przedstawiciele VFF (Wietnamska Federacja Piłkarska).

- To wielka strata dla wietnamskiej piłki nożnej, a zwłaszcza dla krajowej kadry sędziowskiej. Sędzia Tran Dinh Thinh był nie tylko profesjonalnym sędzią, poważnie podchodzącym do swojej pracy, ale także osobą kochaną przez wszystkich kolegów - powiedział sekretarz generalny VFF Nguyen Van Phu cytowany przez dantri.com.vn.



- Jestem naprawdę zszokowany i załamany śmiercią sędziego. Był doświadczonym arbitrem, miał na swoim koncie wiele osiągnięć i został uhonorowany prestiżowymi nagrodami V.League - podkreślił Tran Anh Tu, wiceprezes VFF.