Robert Lewandowski ma już tylko rok ważnego kontraktu z FC Barceloną. Polak wciąż jest na liście życzeń klubów z Arabii Saudyjskiej, które z chęcią zapłacą mu wielkie pieniądze. - Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon w Barcelonie. Nie myślę o tym i zachowuję pełen spokój. To teraz nie jest ważne. Ważne jest to, co będę mógł zrobić w tym sezonie - mówił Lewandowski w rozmowie w trakcie tegorocznych letnich przygotowań.

Jan Tomaszewski wypalił o Robercie Lewandowskim. "Kulą u nogi dla Barcelony"

Na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego głos zabrał były legendarny bramkarz reprezentacji Polski - Jan Tomaszewski. Według niego Lewandowski powinien odejść z FC Barcelony i podpisać kontrakt z jednym z klubów z Arabii Saudyjskiej.

- Robert powinien zakończyć w tej chwili grę w Barcelonie i przejść właśnie na lżejszą grę do klubu z Arabii Saudyjskiej, tak jak to zrobili najlepsi piłkarze świata. Robert miał największy kontrakt i to było kulą u nogi dla Barcelony. W przypadku odejścia odblokuje nieprawdopodobnie dużo pieniędzy - powiedział Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Według niego Lewandowski nie będzie grał w podstawowym składzie FC Barcelony w sezonie 2025/2026.

- Robert musi zdać sobie sprawę, że w tym sezonie będzie rezerwowym, będzie wchodził na podmęczonego przeciwnika. Oczy chcą, mózg chce, ale serce nie pozwala - dodał Tomaszewski.

Lewandowski w ubiegłym sezonie zagrał dla FC Barcelony 52 spotkania, zdobył 42 bramki i miał trzy asysty.

FC Barcelona walkę o obronę trofeum w La Lidze rozpocznie 16 sierpnia (godz. 19.30) od wyjazdowego meczu z Mallorcą.

