Usiłował przypiąć się do bramki. Jest decyzja ws. aktywisty "Ostatniego Pokolenia"

Mecz Lechia Gdańsk - Lech Poznań był dotąd zdecydowanie najlepszym w tym sezonie ekstraklasy. 2:0, potem 2:4, a w końcówce nerwówka. Ostatecznie skończyło się 4:3 dla drużyny z Poznania. Mimo że był to niezwykle emocjonujący bój, to nie brakowało również pozasportowych incydentów.

Jakie konsekwencje poniesie aktywista, który chciał przywiązać się do słupka? Wszystko jasne

W 67. minucie na murawę wbiegł mężczyzna w charakterystycznej pomarańczowej koszulce. Pobiegł on w kierunku bramki, do której próbował się przywiązać. "Zanim tego dokonał, został obezwładniony przez ochronę, a następnie wyniesiony ze stadionu" - komentował Szymon Szczepanik ze Sport.pl. Portal trojmiasto.pl ogłosił, że do 30 lipca została odroczona rozprawa. Do tego czasu mężczyzna będzie przebywał na wolności.

Asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przekazał portalowi, że sprawa aktywisty rozpatrywana jest z artykułu 60 ust. 1 Ustawy o imprezach masowych. "Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3" - brzmi artykuł.

Tuż po całym zajściu opublikowano w mediach społecznościowych apel głównego sprawcy całego zamieszania. Był nim 23-letni Stanisław Kur. - Panie prezydencie-elekcie Nawrocki. Mecz Lechia-Lech to czas na zajęcie się ustawą o odbudowie kolei i transportu autobusowego w Polsce. Susze, upadające plony, powodzie błyskawiczne, płonące parki narodowe, udary cieplne u pracowników fizycznych i u osób starszych to efekty spalania paliw kopalnych obecne już teraz w Polsce. Nowa kadencja prezydenta RP powinna rozpocząć się od stanowczego kroku w walce z kryzysem klimatycznym - mówił aktywista.

Nie była to pierwsza taka akcja w ostatnich dniach. 25 lipca dwóch innych przedstawicieli tej grupy próbowało przykleić się do pomnika pod Pałacem Prezydenckim. - Zrobimy wszystko, żeby Lex Ostatnie Pokolenie trafiło do Sejmu jeszcze w tym roku. Będziemy wywierać presję na polskich politykach - zapowiedzieli działacze.