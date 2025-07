Boniek nie wytrzymał po tym, co zrobił Widzew. Padły mocne słowa

Widzew Łódź był w trakcie letniego okienka transferowego prawdopodobnie najaktywniejszą drużyną w Ekstraklasie. Władze utytułowanego klubu zrobiły rewolucję w składzie pierwszego zespołu i m.in. wygrały rywalizację o sprowadzenie Mateusza Fornalczyka - na którego apetyt miały zarówno drużyny z Polski, jak i zagranicy. Nic więc dziwnego, że kibice łódzkiej ekipy oczekują, że ich ulubieńcy w tym sezonie będą bić się o czołowe miejsca w tabeli.

Zbigniew Boniek w ostrych słowach skomentował porażkę Widzewa

Losami wielokrotnego mistrza Polski jest też oczywiście zainteresowany Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN karierę piłkarską rozpoczął w Zawiszy Bydgoszcz, ale w 1975 roku trafił właśnie do Widzewa Łódź, w którym spędził siedem lat. W niedzielę legenda polskiej piłki obserwowała poczynania ekipy Zeljko Sopicia. I widocznie była niezadowolona tym, co miało miejsce w końcówce meczu z Jagiellonią.

Do 90. minuty Widzew prowadził w Białymstoku 2:1 i był bliski drugiego zwycięstwa w sezonie. W doliczonym czasie spotkania jednak stracił dwie bramki (decydującą po koszmarnym błędzie) i ostatecznie musiał pogodzić się z porażką. Boniek skomentował to na portalu "X" w ten sposób: - Analizy, statystyki, studia pełne mądrali... Co za frajerska porażka, szkoda - podsumował 69-latek.

Po 2. kolejce Ekstraklasy ekipa z Łodzi dalej ma zatem 3 punkty na koncie. W następnym meczu, 2 sierpnia, podejmie GKS Katowice.