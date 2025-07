Ostatnie Pokolenie znowu w akcji. Tak zaapelowali do Nawrockiego

Spotkanie Lechii Gdańsk z Lechem Poznań (3:4) dostarczył wielu emocji nie tylko ze względu na jego szalony przebieg i aż siedem bramek, ale też jedo wydarzenie pozasportowe, które do czerwoności rozgrzało trybuny Polsat Plus Areny. W drugiej połowie miał miejsce protest Ostatniego Pokolenia, którego jeden z aktywistów chciał przywiązać się do słupka bramki. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę Karola Nawrockiego.