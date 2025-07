Barcelona zwróciła się do UEFA. Niewiarygodne, o co poprosili

Władze Barcelony chciały, by zespół wrócił na Camp Nou, ale wiemy, że to nie będzie możliwe. Realnym terminem jest połowa września, wtedy zaplanowano pierwszy domowy mecz "Blaugrany" w La Lidze. Kilka dni później rozpocznie się rywalizacja w Lidze Mistrzów. W związku z tym Barcelona zgłosiła się z jednym wnioskiem do UEFA dotyczącym stadionu.