Przed południem FC Barcelona wydała pilny komunikat. Flick zdecydował!

Na kilka dni przed wylotem Barcelony na przedsezonowe tournée w Azji pojawiły się kontrowersje. Klub poinformował w komunikacie, że odwołuje etap tournée w Japonii w związku z "poważnym naruszeniem warunków umowy przez organizatora". Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia, a brakującą kwotę wynagrodzenia dla Barcelony pokryła firma Rakuten, która była głównym sponsorem Barcelony w latach 2017-2022. Tym samym jasne jest, że Barcelona zagra w niedzielę w meczu towarzyskim przeciwko Vissel Kobe. Barcelona miała wylecieć do Azji w czwartek, ale ostatecznie nastąpiło to dzień później.

Barcelona wyleciała do Azji. Szczęsny i Lewandowski w kadrze na tournée

Barcelona ogłosiła w piątek przed południem, jaka kadra poleci do Azji. Potwierdziły się doniesienia z hiszpańskich mediów i na liście pojawił się Inaki Pena. Jest też oczywiście Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski. Oto pełna lista:

Bramkarze : Joan Garcia, Wojciech Szczęsny , Inaki Pena, Diego Kochen

: Joan Garcia, , Inaki Pena, Diego Kochen Obrońcy : Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Andreas Christensen, Jules Kounde, Eric Garcia, Hector Fort, Gerard Martin, Jofre Torrents

: Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Andreas Christensen, Jules Kounde, Eric Garcia, Hector Fort, Gerard Martin, Jofre Torrents Pomocnicy : Gavi, Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Dani Olmo, Frenkie De Jong, Marc Bernal, Guillermo Fernandez, Dro Fernandez

: Gavi, Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Dani Olmo, Frenkie De Jong, Marc Bernal, Guillermo Fernandez, Dro Fernandez Napastnicy: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Toni Fernandez

Na liście można zauważyć, że brakuje Marc-Andre ter Stegena, Oriola Romeu i Pau Victora. Ter Stegen przeszedł operację kręgosłupa, po której ma wrócić do rywalizacji za około trzy miesiące. Romeu i Victor mają odejść z Barcelony. W przypadku tego drugiego wiadomo, że jego nowym klubem będzie SC Braga, która zapłaci około 15 mln euro. Romeu jest przymierzany do dołączenia do Valencii.

O godz. 11:14 Barcelona wydała też komunikat, w którym potwierdziła wylot drużyny do Azji. "Klub i promotor rozwiązali problemy, które dwa dni temu spowodowały zawieszenie przez Barcelonę meczu z Vissel Kobe. Po zakończeniu pierwszej części touru drużyna przeniesie się do Korei Południowej" - informuje klub na swojej stronie internetowej.

To zatem oznacza, że pierwotny plan przygotowań Barcelony do nowego sezonu będzie realizowany bez zmian. W niedzielę o godz. 13:00 czasu polskiego Barcelona zagra z Vissel Kobe, a potem czekają ją sparingi z Seoul FC (31.07, godz. 13:00) i Daegu FC (04.08, godz. 13:00). Potem Barcelona zagra z włoskim Como w Pucharze Gampera (10.08, godz. 21:00).