A jednak! Reprezentant Polski skreślony. Klub ogłosił decyzję

254 - to liczba meczów, które w barwach Southampton zagrał Jan Bednarek. Nie licząc wypożyczenia do Aston Villi w pierwszej części sezonu 22/23, to Bednarek grał nieprzerwanie w Southampton od lipca 2017 r., do którego trafił za sześć mln euro z Lecha Poznań. Southampton nie będzie występowało na poziomie Premier League w nowym sezonie po tym, jak zajęło ostatnie miejsce w poprzednich rozgrywkach, kiedy to zdobyło 12 punktów w 38 meczach. Czy Bednarek nadal będzie reprezentował barwy Southampton?

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Klamka zapadła ws. Bednarka. Polak poza kadrą Southampton

Southampton opublikowało 27-osobową kadrę na przedsezonowy obóz w Hiszpanii. Na liście zabrakło Bednarka, co szybko zostało odnotowane przez internautów. "Tak, nie ma Bednarka, niech odejdzie" - czytamy pod wpisem Southampton na portalu X. Ten scenariusz zapowiadał już dziennik "Daily Echo", bo Bednarek nie zjawił się na boisku po przedłużonym urlopie. Wygląda na to, że Southampton zechce go sprzedać, bo Polak ma w umowie klauzulę odstępnego w wysokości sześciu mln funtów.

"Oczekuje się, że Bednarek opuści klub tego lata" - czytamy w brytyjskiej prasie. Bednarek nie zagrał w sparingach Southampton z Eastleigh (2:1) i Valenciennes (1:1 i 1:0), które odbyły się przed wylotem klubu na obóz do Hiszpanii. Bednarek ma ważny kontrakt z Southampton do czerwca 2027 r. Poza Bednarkiem z Southampton ma odejść Niemiec Armel Bella-Kotchap.

Poza kadrą Southampton na hiszpański obóz są też Tyler Dibling, Flynn Downes, Kuryu Matsuki i Taylor Harwood-Bellis, ale w ich przypadkach o absencji zdecydowały urazy.

Jakie kluby mogą się interesować Janem Bednarkiem? W ostatnich tygodniach i miesiącach media podawały, że Bednarek jest na liście życzeń Trabzonsporu, Besiktasu czy Romy. - Widziałem w akcji Bednarka. To bardzo solidny zawodnik i myślę, że powinien pozostać na poziomie Premier League - mówił John Terry, były reprezentant Anglii w rozmowie z TVP Sport.

Tak Bednarek wypalił po meczu z Finlandią. "Wiele rzeczy zaszło za daleko"

Przy okazji ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski spory szum wywołała wypowiedź Bednarka po przegranym 1:2 meczu z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. "Bednarek po kompromitacji z Finlandią poczęstował nas niezwykłą wypowiedzią. Klęska kadry skleiła mu się z polityczną polaryzacją. Jednak słowa, które padły w tym kontekście są nie tylko nieprzemyślane, ale wręcz obraźliwe dla tych, którzy musieli stawiać czoła znacznie większym wyzwaniom" - pisał Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

Zobacz też: Oto co Podolski myśli o selekcjonerze Urbanie. Jaśniej się nie da

- Jedyne, co mi teraz przychodzi, to wydaje mi się, że zostaliśmy spolaryzowani jako społeczeństwo. Podzieleni. Jesteśmy w złym momencie jako Polacy. Uważam, że jako naród, jako drużyna, jako cała grupa polskich kibiców i piłkarzy powinniśmy tworzyć środowisko, które temu sprzyja i pomaga nam osiągać sukcesy. Wydaje mi się, że wiele rzeczy zaszło za daleko i to musi być jakiś reset. Musimy zresetować nasz tok myślenia - opowiadał Bednarek w wywiadzie dla TVP Sport.