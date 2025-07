On ma 18 lat. Anita Włodarczyk pokazała zdjęcie

Anita Włodarczyk przygotowuje się do mistrzostw świata, które we wrześniu tego roku odbędą się w Tokio. Nasza młociarka ma z tym miejscem wspaniałe wspomnienia, ponieważ cztery lata temu wywalczyła tam trzecie złoto olimpijskie. Obecnie większość czasu spędza w Katarze. Na co dzień trenuje w tamtejszym ośrodku Aspire Academy. Czasem jednak znajdzie czas na relaks.

Tak bawiła się Anita Włodarczyk. Razem z trenerem sprawiła niespodziankę koledze

W ostatnią niedzielę nasza mistrzyni pochwaliła się wizytą w parku wodnym. Na swoim InstaStories pokazała filmik, na którym widać gigantyczną zjeżdżalnię. Sympatycznym momentem podzielił się także jej trener Ivica Jakelić.

Szkoleniowiec pokazał w swoich mediach społecznościowych zdjęcia, na których on i Włodarczyk siedzą wspólnie w basenie. Towarzyszył im jednak ktoś jeszcze. To młody katarski oszczepnik Mustafa Rafaat, który również współpracuje z Jakeliciem. Jak się okazało, 20 lipca Rafaat obchodził swoją "osiemnastkę". Cała trójka miała zatem okazję do świętowania. - Dziękuję wam za to wspaniałe świętowanie. Zrobiliście mi dzień - napisał.

Na tym jednak impreza się nie skończyła. Na Rafaata czekała jeszcze jedna niespodzianka. Na innym nagraniu udostępnionym przez Włodarczyk widać, jak cała trójka siedzi w kawiarni. W pewnym momencie kelner podaje jubilatowi kawałek ciasta z zapaloną świeczką. Młody sportowiec był wyraźnie zaskoczony tym faktem. Na jego twarzy od razu zagościł uśmiech, po czym podziękował trenerowi.

Mostafa Rafaat jeszcze do 2023 r. reprezentował barwy Egiptu, ale ostatnio zmienił obywatelstwo na katarskie i szykuje się do pierwszego startu dla nowej ekipy. Ostatnio spędza z Anitą Włodarczyk sporo czasu ze względu na wspólne treningi. Jak widać, atmosfera w teamie jest bardzo dobra.