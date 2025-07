Szybko poszło. Media: Gigant zrywa kontrakt z reprezentantem Polski

Wydawało się, że Galatasaray to bardzo ciekawy zespół dla Przemysława Frankowskiego. 30-letni wahadłowy trafił do tureckiej potęgi w styczniu i w teorii nie miał specjalnie mocnej konkurencji na swojej pozycji. Okazało się jednak, że w Stambule nie zrobił furory. Zdążył wystąpić w 15 spotkaniach (9 w pierwszym składzie), w których zanotował jedną asystę.

Przemysław Frankowski już na wylocie z Turcji? Gdzie teraz zagra?

Frankowski był do Galatasaray tylko wypożyczony, ale turecki klub w maju zdecydował się aktywować klauzulę i zostawić go w zespole na stałe. To był spory kredyt zaufania dla zawodnika, który nie do końca przekonywał trenera Okana Buruka. Okazuje się jednak, że Galatasaray prawdopodobnie zdążyło zmienić zdanie na temat wahadłowego. Już w czerwcu zaczęło mówić się o tym, że Polak jest na wylocie ze Stambułu. Kilka dni temu tureckie media informowały natomiast, że zainteresował się nim Juventus.

"L'Equipe" akurat o transferze Frankowskiego do włoskiej potęgi nie wspomina, ale i tak jest pewne: Polak opuści wkrótce szeregi Galatasaray. "Czas Frankowskiego w Galatasaray dobiega końca. Władze drużyny negocjują zerwanie kontraktu z reprezentantem Polski" - czytamy na portalu francuskiej gazety, która podkreśla nawet, że 30-latek może odejść z Turcji już w lipcu.

Kto będzie kolejnym pracodawcą Frankowskiego? "L'Equipe" twierdzi, że możliwy jest powrót do ligi francuskiej, w której odnosił swoje największe sukcesy. Sprowadzenie wahadłowego ma rozważać Stade Rennes, ale negocjacje między tym klubem a Galatasaray jeszcze się nie rozpoczęły.

Przemysław Frankowski w przeszłości reprezentował też barwy RC Lens, Chicago Fire, Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk. W reprezentacji Polski rozegrał natomiast 50 meczów, w których zdobył 3 bramki.