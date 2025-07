Rosjanie już zacierają ręce na powrót. Prezydent potwierdza

Co jakiś czas w światowych mediach odżywa temat przywrócenia reprezentacji Rosji oraz tamtejszych klubów do międzynarodowego futbolu. Tamtejsza kadra jest wykluczona z rywalizacji od 2022 roku i inwazji reżimu Władimira Putina na Ukrainę. Nie ma jednak tajemnicy, że FIFA oraz UEFA nie miałyby zbytnio problemu z powrotem Rosjan. Teraz prezydent tamtejszej federacji piłkarskiej stwierdził wprost, że ich drużyna narodowa wkrótce znów zawita do światowego futbolu.