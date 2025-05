Tak szef UEFA mówi teraz o Rosji i Rosjanach. "To tylko dzieci"

Rosja 28 lutego 2022 r., czyli kilka dni po ataku na Ukrainę, została zawieszona w strukturach FIFA i UEFA. Od tamtej pory jej reprezentacja nie bierze udziału w oficjalnych meczach międzynarodowych (gra jedynie towarzysko), a tamtejsze kluby nie uczestniczą w europejskich pucharach. Co jakiś czas wraca jednak temat przywrócenia do rywalizacji rosyjskich zespołów młodzieżowych. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest sam prezydent UEFA - Aleksander Ceferin.

Niebywałe, co Ceferin mówił o Rosji. "Smutne jest to, że..."

Próbę jego przeforsowania podjęto już we wrześniu 2023 r. Wówczas Komitet Wykonawczy UEFA ogłosił, że męskie i żeńskie drużyny do lat 17. z Rosji będą mogły brać udział w rozgrywkach międzynarodowych. Decyzja spotkała się jednak z ogromnym sprzeciwem krajowych związków i ostatecznie nie weszła w życie. Później kilkukrotnie UEFA wracała do sprawy, ale bezskutecznie.

Mimo że w Europie nadal istnieje zdecydowany opór przed dopuszczeniem rosyjskich drużyn - nawet juniorskich - Ceferin nie zmienił swojego zdania w tej kwestii. Dał temu wyraz w wywiadzie dla niemieckiego magazynu "Kicker". - Po pierwsze to tylko dzieci, dlatego same nie mogą głosować. Po drugie dorastają w strachu i nienawiści. Gdyby przyjechały do twojego kraju lub mojego i przytuliłyby inne dzieci, zdałyby sobie sprawę, że nie są one złymi ludźmi. Teraz myślą, że ich nienawidzimy, myślą, że nienawidzimy ich narodu. Ja nie nienawidzę żadnego narodu - przekonywał.

Już wcześniej, po tym jak nie Ceferinowi nie udało wprowadzić takiego rozwiązania, w rozmowie z rosyjskimi mediami tłumaczył się "presją polityczną wywieraną na niektóre związki krajowe przez siły lewicowe". Teraz nadal utrzymują tę narrację, a dodatkowo postanowił grać na emocjach. - Niektóre federacje były pod tak dużą presją polityczną, że się bały. Ale oczywiście nic się nie zmieni w kwestii rosyjskich drużyn seniorskich, dopóki wojna się nie skończy. Smutne jest to, że jesteśmy tak ograniczeni, że nie pozwalamy nawet dzieciom się bawić - stwierdził.