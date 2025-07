Papszun zabrał głos ws. objęcia reprezentacji Polski. Koniec spekulacji

Marek Papszun był sondowany przez PZPN na stanowisko selekcjonera reprezentacj Polski, doszło do spotkania z Cezarym Kuleszą. Temat Papszuna szybko jednak upadł. Teraz sam trener Rakowa Częstochowa odniósł się do sprawy w wywiadzie dla TVP Sport. Jednoznacznie dał do zrozumienia, co myśli dzisiaj o pracy z reprezentacją.