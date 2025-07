To się dzieje! Reprezentant Polski blisko Serie A

Jakub Piotrowski od lipca 2022 roku występuje w Łudogorcu Razgrad. Polak szybko stał się ważnym zawodnikiem bułgarskiego klubu. W ubiegłym sezonie wystąpił łącznie w 43 meczach, w których zdobył siedem goli i zaliczył pięć asyst. Dobre występy zaowocowały także powołaniami do polskiej kadry. Jego kontrakt wygasa w przyszłym roku i wiele wskazuje na to, że niebawem zmieni klub.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Jakub Piotrowski coraz bliżej zmiany klubu. Znany dziennikarz potwierdza

Od pewnego czasu pojawia się wiele informacji na temat odejścia pomocnika do innego zespołu. Ostatnio portal Goal.pl przekazał, że Piotrowski może trafić do Udinese. "Z naszych informacji wynika, że negocjacje są w toku. Nie można w tym momencie przesądzić, że dojdzie do ostatecznego porozumienia wszystkich stron, ale taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy" - przekazali dziennikarze. Teraz nowe wieści w tej sprawie ujawnił Gianluigi Longari.

Zdaniem tego znanego dziennikarza Udinese faktycznie jest bardzo zainteresowane Polakiem i przeszło już do konkretnych działań, aby jak najszybciej domknąć transfer. Tym samym można się spodziewać, że niebawem dojdzie w tej sprawie do przełomu. Przypomnijmy, że aktualnym szkoleniowcem Udinese jest znany z prowadzenia między innymi Legii Warszawa Kosta Runjaić.

Piotrowski nie byłby pierwszym Polakiem w historii klubu z północy Włoch. Do tej pory w drużynie Udinese wystąpiło aż sześciu naszych rodaków. W tym gronie znaleźli się: Marek Koźmiński, Łukasz Teodorczyk, Piotr Zieliński, Piotr Czachowski, Paweł Bochniewicz i Dariusz Adamczuk.

Udinese w ubiegłym sezonie zakończyło zmagania Serie A na 12. miejscu w tabeli z dorobkiem 44 punktów.