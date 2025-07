Ależ wieści ws. reprezentanta Polski! To w tym klubie ma grać. Czołowa liga

Lipiec to czas transferów i ruchów w wielu klubach. Nie inaczej jest w przypadku reprezentantów Polski, a jeden z nich może wkrótce trafić bo bardzo silnej ligi. Zagrałby w klubie, który nie jest obcy biało-czerwonym.

Polak zmieni klub? Wieści dotarły do dziennikarza

"Z informacji goal.pl wynika, że Piotrowski może się przenieść do Udinese. Takie wieści dotarły do nas z Italii. Zresztą, to nie pierwszy raz, kiedy ten klub interesuje się robiącym furorę w bułgarskim klubie reprezentantem Polski" - poinformował Piotr Koźmiński z portalu goal.pl.

Piotrowski nie byłby pierwszym Polakiem w historii klubu z północy Włoch. Do tej pory w drużynie Udinese wystąpiło sześciu biało-czerwonych. W tym gronie znaleźli się: Marek Koźmiński, Łukasz Teodorczyk, Piotr Zieliński, Piotr Czachowski, Paweł Bochniewicz i Dariusz Adamczuk.

"Z naszych informacji wynika, że negocjacje są w toku. Nie można w tym momencie przesądzić, że dojdzie do ostatecznego porozumienia wszystkich stron, ale taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy" - dodał dziennikarz.

Jakub Piotrowski z Polski wyjechał w 2018 roku. Wówczas zamienił Pogoń Szczecin - w niej zresztą poznał Runjaicia - na belgijski KRC Genk. Po występach w tym klubie został wypożyczony do Waasland-Beveren, a następnie sprzedany do Fortuny Duesseldorf. W 2022 roku trafił do Łudogorca i to właśnie w Bułgarii znalazł swoją piłkarską ziemię obiecaną.

W klubie z Razgradu rozegrał do tej pory 141 meczów, w których zdobył 27 goli i zaliczył 21 asyst. Trzy razy zdobywał mistrzostwo kraju, jest kapitanem Łudogorca. Jakub Piotrowski rozegrał także 12 meczów w reprezentacji Polski. Zdobył dla niej dwa gole.

