Gwiazdor Legii powiedział w swoim kraju, co myśli o Polsce

To był jeden z najciekawszych meczów tego sezonu w Polsce. 2 maja na PGE Narodowym Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin 4:3 i sięgnęła po Puchar Polski. Ostatniego gola dla warszawian w tym spotkaniu zdobył Ruben Vinagre, który w Legii odbudowuje karierę.

Vinagre mówi o wielkim marzeniu. Co dalej z grą w Legii?

Portugalczyk ostatnio udzielił wywiadu rodzimym mediom. W rozmowie z portalem ojogo.pt. podzielił się swoimi refleksjami na temat czasu spędzonego w Polsce. Odniósł się także do przyszłości i marzenia dotyczącego gry w ligach top 5. - Wierzę w siebie i znam swoje możliwości. To, co zrobiłem w Polsce, nie było łatwe, biorąc pod uwagę wydajność, dużą liczbę asyst i bramek. Nie ma ligi, w której można mieć tak dużo ofensywnej produktywności jak na bocznego obrońcę. Liczby są, były dobre, a Polska to nie koniec świata, jak się o niej mówi! To liga z dużym potencjałem, która miała dwie drużyny w ćwierćfinałach Ligi Konferencji - powiedział, odnosząc się także do kwestii związanej z powołaniem do Portugalii.

Zwrócił uwagę, że w tej kadrze na pozycji wahadłowego grają takie gwiazdy jak Nuno Mendes. Vinagre nie chce jednak przestać wierzyć w ponowne występy w narodowych barwach.

- To nie ode mnie zależy, czy wejdę do tej walki, ale jeśli tam dotrę, będę bardzo szczęśliwy. Jedna rzecz będzie musiała się zmienić. Aby być w reprezentacji, muszę być w pierwszej piątce ligi, trudno byłoby grać w Polsce - powiedział, dodając, że reprezentacja narodowa jest jego największym celem.

Ruben Vinagre zimą został wykupiony przez Legię ze Sportingu za - jak podaje transfermarkt - kwotę około 2,5 miliona euro. Jest 4-krotnym reprezentantem Portugalii do lat 21, ale pomimo wielu lat spędzonych w Anglii nigdy nie doczekał się debiutu w seniorskiej reprezentacji. Vinagre w 50 meczach dla Legii zdobył dwa gole i zaliczył dziewięć asyst.