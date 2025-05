Grubo. Tak nowy właściciel Pogoni nazwał Legię przed finałem Pucharu Polski

Piątkowy finał Pucharu Polski to dla Legii szansa na uratowanie tego sezonu. Stołeczny klub liczy na awans do pucharów, a zwycięstwo w finale oznacza udział w eliminacjach do Ligi Europy od pierwszej rundy. W dodatku zwycięzca dostanie aż 5 milionów złotych.

Haditaghi liczy na zwycięstwo w Pucharze Polski. Porównał Legię do Bayernu

Pogoń nie znajduje się w aż tak podbramkowej sytuacji jak Legia - szczecinianie wciąż mogą wywalczyć awans do pucharów poprzez ligę - ale zwycięstwo w Pucharze Polski byłoby największym sukcesem w historii tego zespołu. Pogoń wciąż czeka na swoje pierwsze trofeum. Rok temu było blisko, ale wtedy ostatecznie lepsza okazała się Wisła Kraków.

Niedawno Pogoń została przejęta przez Alexa Haditaghiego - Kanadyjczyk jest dość barwną postacią, co widać również po jego wypowiedziach medialnych. Tuż przed finałem Pucharu Polski postanowił wypowiedzieć się nt. Legii Warszawa. Dzisiejszego rywala nazwał... polskim Bayernem Monachium.

- Uważam, że Legia to świetna drużyna, nazwałbym ich polskim Bayernem. Wygrali 20 z 26 finałów Pucharu Polski, mają bardzo utalentowany zespół, znacznie większy budżet niż my. Jeśli mamy z kimś wygrać nasz pierwszy Puchar Polski w historii, to wybrałbym właśnie Legię - powiedział w programie portalu Meczyki.pl.

Alex Haditaghi obiecał piłkarzom Pogoni, że jeśli wygrają finał Pucharu Polski, to do podziału otrzymają 2,5 miliona złotych - połowę nagrody od PZPN za zwycięstwo w Pucharze Polski.

Dzisiejszy finał rozpocznie się już o godzinie 16:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.