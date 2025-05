Przełomowe wieści ws. Flicka. Padła data. Wtedy Barcelona wszystko ogłosi

Hansi Flick wszedł do hiszpańskiej piłki przebojem. A były przed jego zatrudnieniem wątpliwości. W końcu przed tym jak podpisał umowę z Barceloną, prowadził kadrę Niemiec. Szło mu na tyle słabo, że krótko przed mistrzostwami Europy został zwolniony. Gwoździem do trumny był dla Flicka mecz towarzyski z Japonią, który Niemcy przegrali aż 1:4.

Barcelona podpisze nowy kontrakt z Flickiem? Zbliża się ważna rozmowa

Flick przed startem obecnego sezonu był więc trenerem bez pracy i z tego skorzystała Barcelona. I choć Niemiec już z Bayernem notował świetne wyniki, to mało kto spodziewał się, że w Hiszpanii od początku będzie szło mu tak dobrze. Barcelona wygrywała mecz za meczem, często po świetnych widowiskach. Zadyszka przyszła dopiero pod koniec zeszłego roku, ale wiele wskazuje na to, że ówczesne załamanie formy w ogóle nie będzie miało konsekwencji. Barcelona wygrała już Puchar i Superpuchar Hiszpanii, jest liderem La Liga i znajduje się o krok od awansu do finału Ligi Mistrzów.

Nic dziwnego, że rządzący klubem liczą na przedłużenie umowy z niemieckim trenerem. Obecna obowiązuje do końca przyszłego sezonu. Hiszpańskie media ostatnio podały, że Flick powinien zostać w Barcelonie przynajmniej do 2027 roku. Teraz "Mundo Deportivo" informuje, że w najbliższym czasie ma się odbyć kluczowe spotkanie w tej sprawie.

Na ligowym El Clasico, które odbędzie się 11 maja ma się pojawić m.in. Pini Zahavi - agent Hansiego Flicka i Roberta Lewandowskiego. "Wykorzysta tę okazję, żeby spotkać się twarzą w twarz z czołowymi działaczami Barcelony i popchnąć do przodu sprawy związane z przedłużeniem jego umowy" - czytamy.

Nawet jeśli wszystko zostanie ustalone już teraz, to oficjalne ogłoszenie nowego kontraktu nastąpiłoby w późniejszym terminie - w Barcelonie chcieliby tę informację ogłosić po zwycięskim finale Ligi Mistrzów. Ten zaplanowano dopiero na 31 maja. Jednak najpierw Barcelona musi do tego finału awansować. Jej pierwszy mecz z Interem w półfinale tych rozgrywek skończył się wynikiem 3:3. Rewanż już 6 maja.