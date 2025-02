Ile?! Niewiarygodne, ile bramek zdobył syn Messiego w jednym meczu

Osiem statuetek Złotej Piłki, cztery puchary Ligi Mistrzów, sześć Złotych Butów, dziesięć mistrzostw Hiszpanii - to tylko niektóre osiągnięcia Lionela Messiego, który wspólnie z Cristiano Ronaldo kompletnie zdominował ostatnie kilkanaście lat światowego futbolu. Obecnie Argentyńczyk ostatni rozdział w karierze przeżywa w Stanach Zjednoczonych. Od lata 2023 roku jest zawodnikiem Interu Miami.

Syn Messiego rozegrał kosmiczny mecz. Co za skuteczność!

W klubie Davida Beckhama, a właściwie w drużynie do lat 13., występuje również najstarszy syn Messiego, czyli Thiago. 2 listopada tego roku potomek legendy Barcelony skończy 13 lat. Thiago pragnie pójść w ślady ojca. Też chce zostać światowej klasy piłkarzem i jak na razie idzie mu naprawdę przyzwoicie!

W ostatnim meczu młodzieżowych zespołów U-13 Interu Miami i Atlanty United Thiago Messi strzelił... 11 goli! Co ciekawe, jego drużyna zwyciężyła 12:0. Oznacza to, że syn Messiego zdobył 92 proc. bramek dla Interu. "Jaki ojciec, taki syn!" - napisano w mediach społecznościowych.

"Nie wiemy, czy Thiago Messi będzie tak świetny jak Leo Messi, to bardzo trudne. Ale jasne jest, że podąża tymi samymi śladami co ojciec i wykazuje te same ambicje. Jego rozwój w akademii Inteu Miami budzi duże oczekiwania wśród kibiców klubu, a także zwolenników Lionela Messiego" - czytamy na łamach hiszpańskiej gazety "Mundo Deportivo".

Nie należy ukrywać, że obecnie jesteśmy świadkami ostatnich sezonów w karierze Leo Messiego. W poprzednim rozegrał łącznie 25 spotkań, w których zdobył 23 bramki i zanotował 13 asysty. Czy przyjdzie nam oglądać Argentyńczyka na przyszłorocznym mundialu? - Messi chce zagrać na mistrzostwach świata w 2026 roku, ale by tak się stało, musimy poczekać i zobaczyć, jak wszystko się potoczy. On doskonale wie, co o tym myślimy. Chcę tylko tego, aby był szczęśliwy, nie dbam o nic innego - mówił niedawno selekcjoner argentyńskiej kadry Lionel Scaloni.