Polska poznała rywali! Trudne losowanie w eliminacjach o Euro

Mistrzostwa Europy U-21 w 2027 roku będą pełnić rolę kwalifikacji do igrzysk olimpijskich - to sprawia, że ich stawka znacząco rośnie. Biało-Czerwoni ostatni raz pojechali na igrzyska w 1992 i zdobyli wtedy srebrny krążek. Wcześniej Polacy zdobywali medale na imprezach w 1972 roku (złoto w Monachium) i 1976 (srebro w Montrealu).

Zobacz wideo TYLKO U NAS. Probierz powoła Stolarczyka do kadry? Żelazny: Przypomina mi Fabiańskiego

Polacy poznali rywali w walce o Euro U-21. Pierwsza przeszkoda na drodze do igrzysk

Nie ma przypadku w tym, że Polacy ostatni raz na igrzyska pojechali w 1992 roku - to właśnie od tego czasu młodzieżowe mistrzostwa Europy, które odbywają się rok przed imprezą olimpijską, pełnią funkcję eliminacji do turnieju piłkarskiego. Biało-Czerwoni w latach 1996-2015 nie wzięli udziału w żadnej z 11 imprez tego typu. To zmieniło się dopiero w 2017 roku, gdy Polska była gospodarzem. W tamtym oraz na kolejnym turnieju Polacy nie wyszli jednak z grupy.

Obecnie kadra Adama Majewskiego przygotowuje się do udziału w mistrzostwach Europy U-21, które odbędą się na Słowacji w czerwcu. Biało-Czerwoni trafili do bardzo trudnej grupy z Francją, Portugalią oraz Gruzją.

Jeszcze przed tym turniejem PZPN poznał rywali, z którymi Polska U-21 - oczywiście już w innym składzie osobowym - zmierzy się w walce o udział w Euro 2027. Rywalami Biało-Czerwonych będą Włochy, Szwecja, Macedonia Północna, Czarnogóra i Armenia.

To trudna grupa. Włosi są jednym z europejskich potentatów - obok Hiszpanii wygrywali te rozgrywki najczęściej, bo aż pięć razy, choć faktem jest, że po raz ostatni dość dawno temu: w 2004 roku. Ostatni mecz Polski U-21 z Włochami odbył się podczas mistrzostw Europy w 2019 roku. Podopieczni Czesława Michniewicza zwyciężyli wówczas 1:0.

Szwedzi wygrali Euro U-21 w 2015 roku. W tamtej kadrze grało wielu późniejszych reprezentantów Szwecji - m.in. Victor Lindeloef z Manchesteru United, obecny kapitan drużyny narodowej.

To dwaj najgroźniejsi rywale reprezentacji Polski w walce o awans na turniej finałowy, który odbędzie się w Albanii oraz Serbii. Macedonia Północna, Czarnogóra i Armenia to drużyny, które raczej nie mają większych szans na kwalifikację.

Mecze eliminacyjne odbędą się w okresie od marca 2025 do października 2026 roku. Bezpośredni awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy wywalczą zespoły z pierwszego miejsca oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca. O wyjazd na turniej powalczy też osiem zespołów z drugiego miejsca - wezmą one udział w barażach. PZPN poinformował, że wkrótce opublikuje dokładny terminarz eliminacji.