Messi naprawdę to napisał. "Co za sk***syn"

Osiem - tyle Złotych Piłek znajdziemy na koncie Lionela Messiego. Żaden inny zawodnik nie zdobywał tego trofeum więcej razy. Pod koniec 2022 roku Argentyńczyk zgarnął upragnione mistrzostwo świata, dzięki czemu przez wielu kibiców i ekspertów został okrzyknięty mianem najlepszego piłkarza świata. Obecnie legenda FC Barcelony występuje w amerykańskim Interze Miami.

W zeszłym sezonie MLS 37-latek rozegrał łącznie 25 meczów, w których strzelił aż 23 bramki i zanotował 13 asyst. Obecnie Inter rozgrywa sparingi przed kolejną kampanią. W przerwie od oficjalnych spotkań Messi znalazł trochę wolnego czasu na relaks w mediach społecznościowych. Tam na platformie Instagram dostrzegł zdjęcie Rodrigo De Paula, który jest jego przyjacielem z argentyńskiej kadry.

Pomocnik Atletico Madryt opublikował fotografię, na której pozuje w modnej stylizacji na stadionie swojego zespołu. Lionel Messi postanowił skomentować post 30-latka. Pochwalił go za stylowy ubiór... wulgaryzmem! "Hahaha, co z sk***syn" - czytamy w komentarzu autorstwa piłkarza Interu Miami.

Wielu kibiców było bardzo zaskoczonych jego słowami. W końcu Messi przez lata kariery przyzwyczaił nas do swojej elegancji, szacunku do rywala i klasy. Mimo to można przypuszczać, że nie miał zamiaru sprawić przykrości De Paulowi. Jego wpis należy traktować jako przyjacielskie przekomarzania. Nie od dziś wiadomo, że obaj Argentyńczycy żyją w świetnych relacjach. Dogadują się zarówno na boisku, jak i poza nim, co doskonale było widać w trakcie katarskiego mundialu, kiedy wspólnie sięgali po tytuł.

Czy Lionel Messi w 2022 roku ostatni raz wystąpił na MŚ? - Messi chce zagrać na mistrzostwach świata w 2026 roku, ale by tak się stało, musimy poczekać i zobaczyć, jak wszystko się potoczy. On doskonale wie, co o tym myślimy. Chcę tylko tego, aby był szczęśliwy, nie dbam o nic innego - mówił niedawno selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni w wywiadzie dla stacji DSports.