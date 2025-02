Collins jest niereformowalna, znów zakpiła. Zrobiła to, co obiecała

Ogromną burzę i zamieszanie wokół siebie rozbudziła Danielle Collins podczas Australian Open. Nie chodzi tylko o kłótnie z kibicami na trybunach oraz witanie i żegnanie jej gwizdami na korcie, ale także o konferencje prasowe. Na nich Amerykanka nie gryzła się w język. Mówiła m.in., że obrażają ją ludzie z piwnicy oraz że ci płacą jej rachunki.

Danielle Collins nadal podgrzewa atmosferę po Australian Open "Przez was"

- Jedną z najlepszych rzeczy w byciu profesjonalnym sportowcem jest to, że ludzie, którzy mnie nie lubią i ludzie, którzy mnie nienawidzą, tak naprawdę płacą moje rachunki. Każda osoba, która kupiła bilet, żeby tu przyjść i mnie zaczepiać lub robić to, co oni, niech wie, że wszystko idzie na fundusz Danielle Collins - mówiła tenisistka podczas konferencji prasowej po odpadnięciu z Australian Open

- Ja i moja grupa przyjaciółek uwielbiamy pięciogwiazdkowe wakacje, więc mogę zagwarantować, że ten czek zostanie przeznaczony na naszą następną pięciogwiazdkową podróż - mam nadzieję, że na Bahamy - dodawała Collins.

Najwyraźniej Amerykanka, która na turnieju zarobiła 290 tysięcy dolarów australijskich, chciała udowodnić całemu światu, że ona i jej przyjaciółki "lubią duże łodzie i jachty" i w mediach społecznościowych pokazała wideo z wakacji na Bahamach. Zapowiadała, że "da znać, jak było" na wakacjach i tak faktycznie się stało.

"To pięciogwiazdkowe wakacje ufundowane przez was" - napisała Amerykanka na portalu Instagram, gdzie zamieściła wideo. Oprócz tego oznaczyła luksusowy ośrodek na Bahamach, a na filmie pokazała m.in. z kim była na wyjeździe, jak wyglądał jej hotel i odpoczynek na plaży.

Co ciekawe, Collins pod wpisem wyłączyła możliwość komentowania, by najwyraźniej nie psuć sobie wakacji. Jeszcze pod poprzednimi wpisami po Australian Open nie blokowała tej możliwości i spotkała się z ogromną falę hejtu. Tym razem widocznie wolała sobie odpuścić, chociaż na pewno wściekło się na nią wiele osób.