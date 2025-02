Włosi porównali Zalewskiego do legendy futbolu. Lepiej być nie mogło

Jeszcze kilka dni temu Nicola Zalewski był zawodnikiem AS Romy. Z racji tego, że nie mógł liczyć na regularne występy w zespole Claudio Ranieriego, szukał nowego pracodawcy. Tuż przed zamknięciem zimowego okienka zgłosił się po niego Inter Mediolan. Mistrzowie Włoch bardzo szybko dopięli wszystkie formalności związane z wypożyczeniem, aby Polak był gotowy na niedziele derby Mediolanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska sztafeta z brązowym medalem mistrzostw Europy w short tracku. Pierwszy raz od 12 lat!

Włosi zachwyceni Zalewskim! Porównali go do legendy

Sam 23-latek nie ukrywa, że ostatni czas w jego życiu był szalony. - Ostatnie kilka godzin było dla mnie zdecydowanie rollercoasterem. Wczoraj wszystko przyspieszyliśmy, żebym mógł być dostępny dzisiaj. Cieszę się z debiutu - mówił tuż po zakończeniu meczu z Milanem, w którym zanotował asystę! W doliczonym czasie gry umiejętnie zgrał piłkę klatą piersiową do nabiegającego Stefana de Vrija, po czym holenderski obrońca wykończył akcję strzałem z bliskiej odległości. Mecz zakończył się remisem 1:1, a nasz kadrowicz mocno przyczynił się do zgarnięcia punktu przez swoją drużynę.

Tym samym Zalewski zaliczył wymarzony debiut w nowym zespole. Zespole, który oficjalnie zaprezentował go mniej niż 24 godziny przed pierwszym gwizdkiem spotkania z AC Milanem. Włoskie media natychmiastowo doceniły pierwszy mecz 23-latka w ekipie Simone Inzaghiego. Portal fanpage.it porównał go nawet do dawnego debiutu wielkiej gwiazdy.

Mowa o Wesley'm Sneijderze. Holender pierwszy raz barwy Interu przywdział 29 sierpnia 2009 roku w... derbach Mediolanu, identycznie jak Nicola Zalewski. Jego zespół wygrał 4:0. Choć Sneijder nie strzelił bramki ani nie zanotował asysty, to kibice byli zachwyceni jego świetnym występem. "Opuścił San Siro przy aplauzie publiczności, dając niezapomniany debiut" - napisano. Różnicą było to, że holenderski pomocnik 16 lat temu wystąpił w starciu z Milanem w podstawowym składzie, natomiast Polak w ostatnią niedzielę pojawił się na murawie w drugiej połowie, zmieniając Federico Dimarco.

Zobacz też: Szczęsny ani myślał słuchać Pedriego. Pół miliona ludzi widziało, co zrobił

Podobieństwem są natomiast okoliczności transferów Sneijdera i Zalewskiego. "Przełomowe wejście Zalewskiego przypominało debiut Wesleya Sneijdera z 29 sierpnia 2009 roku, kiedy zagrał w derbach zaledwie 24 godziny po przyjściu do Interu" - czytamy na fanpage.it, które zaznacza, że "było to wejście, którego Polak na pewno nie zapomni". Przypomnijmy, Inter zapłacił Realowi Madryt za Wesleya Sneijdera 15 milionów euro. Wcześniej Hiszpanie wykupili go z Ajaksu Amsterdam za 12 milionów więcej. Holender zakończył karierę w 2019 roku. Obecnie ma status legendy.