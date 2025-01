Hiszpanom puściły hamulce. Otwarcie kpią ze Szczęsnego

Od kilku tygodni w hiszpańskich mediach rozgorzała dyskusja, kto powinien być numerem jeden w bramce FC Barcelony i zastępować kontuzjowanego Niemca Marca-Andre ter Stegena, który z powodu poważnej kontuzji nie wystąpi już do końca tego sezonu. Niemca najpierw zastępował Inaki Pena, ale w ostatnich trzech meczach FC Barcelony grał Wojciech Szczęsny.

Hiszpańskie media mocno o Szczęsnym. "Flick szuka problemu w bramce"

Niektóre hiszpańskie media krytykują Hansiego Flicka za fakt, że niemiecki szkoleniowiec zdecydował się teraz zaufać Szczęsnemu. Eksperci nie przebierają w słowach.

"Flick szuka problemu w bramce - to tytuł artykułu z hiszpańskiego dziennika "Mundario".

"Niemiecki trener zasugerował, że Szczęsny będzie numerem jeden mimo dużych wątpliwości, jakie pozostawia w swoich występach. Pena spóźnił się na spotkanie zespołu w hotelu i stary, dobry Flick odesłał go na ławkę rezerwowych. Wygląda jednak na to, że nie była to tylko kara, ale że Pena został zdegradowany. To strzał w stopę. Nie wiemy, co tak naprawdę Flick widzi na treningach, ale to, co widzieliśmy w dotychczasowych meczach, wyraźnie pokazuje, że Szczęsny nie jest w stanie świetnie bronić w bramce. Przynajmniej na razie" - dodają dziennikarze.

Według nich postawienie na Szczęsnego między słupkami może być pierwszym dużym błędem za kadencji trenera Hansiego Flicka w FC Barcelonie.

"Od bramkarza Barcelony trzeba wymagać, by grał daleko od bramki i to jest handicap dla drużyny. Na razie nie spotyka się z tym polski bramkarz. Zobaczymy, czy ten manewr pójdzie dobrze Flickowi, czy też będziemy mówić o pierwszym dużym błędzie jako trenera Barcelony" - pisze "Mundario".

Inny kataloński dziennik "Elperiodico" nieco kpi ze Szczęsnego.

"W tej chwili połowa Katalonii wciąż próbuje poprawnie wymówić jego imię i nazwisko. To nagromadzenie spółgłosek zamazuje też jego grę. Na razie nadal postrzegam Szczęsnego jako element zakłócający grę Barcelony. Trudno nam zrozumieć, że gdy Pena w końcu poprawił grę nogami i wychodzeniem za pole karne, to Flick zdecydował się oddać bramkę Szczęsnemu" - pisze.

Dziennikarze zwracają też uwagę na bardzo ważną rzecz, że to Pena ma lepszą komunikację z obrońcami.

"Polak ma 34 lata i wnosi doświadczenie i osobowość - jak twierdzi Flick, ale jednoczenie komunikacja z obrońcami jest bardziej skomplikowana ze względu na język" - dodaje "Elperiodico".

FC Barcelona w niedzielę zagra w 22. kolejce La Ligi. Drużyna Hansiego Flicka zmierzy się przed własną publicznością z Deportivo Alaves. Początek spotkania o godz. 14. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.