Ależ pogrom w meczu Brazylia - Argentyna. "Canarinhos" się skompromitowali

5:3 w wygranych mistrzostwach świata, 9:16 w mistrzostwach Ameryki Południowej - tak prezentuje się rywalizacja Brazylii z Argentyną w dorosłym futbolu. Mecze tych obu drużyn zawsze wywołują ogromne emocje u kibiców, ale także samych piłkarzy. Kolejną odsłonę rywalizacji "Canarinhos" z "Albicelestes" przyniosły rozpoczęte mistrzostwa Ameryki Południowej U-20.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Ronaldo nie zagrał w finale MŚ? Żelazny: W tej historii były naciski

Argentyna upokorzyła Brazylię na mistrzostwach Ameryki Południowej U-20

Powiedzieć, że to spotkanie było deklasacją i popisem jednej drużyny, to nic nie powiedzieć. Już po 11 minutach młodzi piłkarze z Argentyny prowadzili 3:0! W szóstej minucie strzelanie rozpoczął Ian Subiabre. Dwie minuty później defensorów Brazylii upokorzył Claudio Echeverri. A w 11. minucie piłkę do własnej bramki wbił Igor Serrote.

O ile w pierwszej połowie Brazylijczycy starali się odgryźć rywalom, to w drugiej zostali już całkowicie rozbici i oddali zaledwie trzy strzały przy dziesięciu Argentyńczyków. A "Albicelestes" się nie zatrzymywali i dorzucili trzy kolejne bramki w 52., 54. i 78. minucie. Ostatecznie wygrali aż 6:0! TyC Sports przekazało, że to najwyższa wygrana w meczach między tymi drużynami, licząc wszelkie kategorie wiekowe!

Skrót tego spotkania można obejrzeć w wideo poniżej:

Zobacz też: Po tym, co zrobiła, w Polsce jest już skreślona. Rosjanie w ekstazie

Obie drużyny rywalizują w grupie B, gdzie poza Brazylią i Argentyną są także reprezentacje Ekwadoru, Kolumbii i Boliwii. Do grupy finałowej awansują trzy z pięciu najlepszych zespołów. Podobnie jest w grupie A, w której znalazły się drużyny Paragwaju, Chile, Urugwaju, Peru i Wenezueli.