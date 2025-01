Nieprawdopodobne, kogo Ronaldo chce ściągnąć do Al Nassr!

- Będę nadal ciężko pracował i pomagał mojej drużynie w zdobywaniu tytułów. Chcę wygrać Azjatycką Ligę Mistrzów - zapowiadał niedawno Cristiano Ronaldo i wprost przyznawał, że liga saudyjska mocno się rozwija, co skłania go do pozostania w niej na kolejne lata. Portugalczyk chciałby triumfów, a więc jego drużyna potrzebuje kolejnych klasowych piłkarzy. Legendarny piłkarz miał sam wytypować jednego, z którym znów chciałby zagrać.

Cristiano Ronaldo zażądał tego transferu. Chciałby znów z nim zagrać

Hiszpańska "Marca" poinformowała, że Cristiano Ronaldo ma obecnie naciskać na zarząd klubu, by ten sprowadził defensywnego pomocnika. I to nie byle jakiego. Źródło twierdzi, że Portugalczyk chciałby znów zagrać z Casemiro, z którym dzielił szatnię i święcił triumfy w Realu Madryt, a później w Manchesterze United.

Brazylijczyk nadal gra dla angielskiego klubu, ale raczej nikt nie wiąże z nim przyszłości. W końcu ma już 32 lata i w ostatnich sezonach wyraźnie obniżył poziom względem tego, jaki prezentował w Madrycie. Ponadto nowy trener Ruben Amorim miał skreślić pomocnika i nie uwzględnia go w swoich planach na przyszłość.

"TalkSPORT" przekazuje z kolei, że Casemiro mógłby zdecydować się na transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby liczyć na niewyobrażalną tygodniówkę. Obecnie piłkarz zarabia około 350 tysięcy funtów za siedem dni, a w Al-Nassr miałby otrzymywać 650 tysięcy - tyle co Sadio Mane. Prawie dwukrotna podwyżka mogłaby go skusić do ponownej gry z Ronaldo.

W tym sezonie Casemiro zagrał już w 22 meczach Manchesteru United i zdobył w nich trzy gole. Jeśli zdecyduje się na zmianę barw, to pożegna się z klubem z Old Trafford po 2,5 roku. United płaciło za niego Realowi Madryt aż 70 milionów euro.