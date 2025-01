Fantastyczne wieści! Oto skład Barcelony na mecz w Superpucharze Hiszpanii

FC Barcelona ma za sobą niezbyt udany okres. Nie dość, że spośród siedmiu ostatnich ligowych spotkań wygrała tylko jedno, to pokazała, że bez Lamine'a Yamala trudno jej odnieść zwycięstwo. Nie pomaga nawet Robert Lewandowski, który zmaga się ostatnio ze sporą krytyką, gdyż nie imponuje formą tak, jak na początku rozgrywek. Przebudzenie nastąpiło dopiero w sobotnim meczu Pucharu Króla z UD Barbastro, w którym zanotował dwa trafienia.

Oto skład FC Barcelona na mecz z Athletikiem Bilbao. Wiemy, co z Lewandowskim i Szczęsnym

Reprezentant Polski może teraz udowodnić, że nie był to jednorazowy popis, a faktycznie kryzys ma za sobą. Przed nim doskonała okazja, by tego dokonać, gdyż w środę FC Barcelona zmierzy się w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao. "Superpuchar pokazuje zabójczą stronę Lewandowskiego" - przekazał dziennik "Marca", zaznaczając, że Polak zdobył bramkę we wszystkich czterech meczach tych rozgrywek, w których pojawił się na murawie.

Hiszpanie od rana trąbią o tym, jaki skład na to spotkanie wystawi Hansi Flick. Są pewni, że do bramki kosztem Wojciecha Szczęsnego wróci Inaki Pena. Ponadto nie dojdzie do zmian w linii obrony, natomiast jedyną wątpliwość stanowi obsada środka pola. Niektórzy dziennikarze typują od początku Gaviego, a inni jednego z bohaterów ostatniego meczu pucharowego Pablo Torre. Jeśli chodzi o ofensywę, to wszyscy liczą, że do pierwszego składu po kontuzji powróci Lamine Yamal.

Na nieco ponad godzinę przed meczem poznaliśmy wyjściowy skład Barcelony. Hansi Flick zaskoczył. W bramce postawił bowiem na Wojciecha Szczęsnego! W ataku nie zabraknie też Roberta Lewandowskiego.

Tak wygląda skład FC Barcelony na mecz z Athletikiem Bilbao: Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde - Casado, Pedri, Gavi - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona rozpocznie się już o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.