Zeszli z boiska przed końcem meczu LN. Nie do wiary, co zrobili się w szatni

Biało-czerwoni to nie jedyna reprezentacja, która w piątkowy wieczór walczyła o punkty w Lidze Narodów. W Bukareszcie doszło do starcia Rumunii z Kosowem. Niestety. To spotkanie okryło się hańbą i nie wiadomo, jak zostanie rozstrzygnięte. Wszystko przez sytuację, która miała miejsce na trybunach.

Skandal. Taki widok po meczu w Lidze Narodów

- Pod koniec meczu Rumunii z Kosowem doszło do ogromnego skandalu. Piłkarze tej drugiej drużyny zeszli z boiska i spotkanie nie zostało dokończone. Powodem takiego zachowania było skandowanie przez rumuńskich kibiców proserbskich przyśpiewek. Do zamieszania odniosła się najbardziej znana dziennikarka z Kosowa Qeqa Krelani - pisał dziennikarz Sport.pl Michał Chmielewski.

Goście odmówili kontynuowania gry. Zeszli do szatni, a mecz nie został już wznowiony. Internet obiegło nagranie, które stawia ich w bardzo złym świetle. Chodzi o stan szatni, którą pozostawili na stadionie.

W takim stanie piłkarze Kosowa zostawili szatnię po meczu Ligi Narodów z Rumunią. Kosowo zbiegło z boiska i zrezygnowało z gry. Ostatni gwizdek wybrzmiał 60 minut po zjedzeniu pizzy - napisał rumuński dziennikarz Emanuel Rosu, który na portalu X pokazał, w jaki sposób zachowali się piłkarze Kosowa.

"Film mówi sam za siebie" - skomentował jeden z użytkowników. W szatni pozostawili puste pudełka po pizzy, pełno pustych butelek, porozlewanych napoi i ogólnego bałaganu. Warto dodać, że w momencie przerwania gry był bezbramkowy remis. Jeszcze nie wiadomo jak rozstrzygnięte zostanie spotkanie.