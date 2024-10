To dlatego Michniewicz tak szybko wyleciał z pracy? Zaskakujące kulisy

Dziewięć meczów wytrzymał Czesław Michniewicz na ławce trenerskiej FAR Rabat. W miniony wtorek polski szkoleniowiec został zwolniony przez marokański klub. - Moim zdaniem, w normalnych okolicznościach klub nie zwolniłby go tak szybko, gdyby to miało miejsce na przykład trzy lata temu - ocenił Abdessadek Iqachoura. Dodał także, co jego zdaniem doprowadziło do zwolnienia Michniewicza.

