"Mamy problem". Zieliński nawet nie próbował ukrywać ws. Feio

Jagiellonia fatalnie rozpoczęła niedzielny mecz z Legią i po 30. minutach musiała zrobić już dwie wymuszone zmiany. Problemy nie wpłynęły jednak na zespół, który kwadrans przed przerwą objął prowadzenie po golu Jesusa Imaza. W drugiej połowie dużo więcej sytuacji bramkowych mieli goście, jednak do siatki trafili tylko raz - konkretnie zrobił to Marc Gual. "Mistrzowie Polski przetrwali, bo tak trzeba powiedzieć o końcówce spotkania i udało im się zremisować 1:1. To wynik, który z pewnością nie zadowala żadnej ze stron, choć większą krzywdę wyrządza Legii, która wciąż ma sporą stratę do czołówki" - relacjonował Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Feio mówi wprost, jaka czeka go przyszłość w Legii. Zaskakujące słowa

Legia zaczyna mieć coraz poważniejsze problemy w ekstraklasie. Nie dość, że w ostatnich czterech spotkaniach zdobyła tylko dwa punkty, to traci aż dziewięć do liderującego Lecha. Mistrzostwo Polski zaczyna się oddalać, dlatego władze klubu nie zamierzają tracić czasu. "Legia szuka trenera. To nie jest żadna tajemnica. Legia dzwoni, Legia próbuje" - pisał niedawno Piotr Kamieniecki. Dziennikarz Roman Kołtoń uzupełnił, że na liście życzeń klubu znajduje się dwóch hiszpańskich szkoleniowców.

Nie można zatem wykluczyć, że mecz z Jagiellonią był ostatnim dla Portugalczyka. - Jestem dumny z piłkarzy, ze sztabu. Cokolwiek będzie, to tego nie zmienię. A co będzie? Nie wiem - przekazał sam zainteresowany na pomeczowej konferencji prasowej. I odpowiedź się powtórzyła, kiedy o przyszłość trenera został zapytany dyrektor sportowy Jacek Zieliński. - To nie jest pora, by rozmawiać o losach czy przyszłości kogokolwiek. W piłce zawsze trzeba być czujnym, jest dynamicznie - oznajmił na antenie Ligi+Extra, cytowany przez Legia.Net.

Jacek Zieliński jest zadowolony z pracy Goncalo Feio. Widzi jeden problem

Mimo wszystko Zieliński jest dotąd zadowolony z pracy Feio. - Do tej pory zrealizował postawione przed nim cele. W końcówce poprzedniego sezonu było ciężko, by zagrać o europejskie puchary, a nam to zagwarantował, awansował też do fazy ligowej. Jeśli mówimy tylko o celach sportowych, to trener się z nich wywiązuje - wyjaśnił.

Dyrektor sportowy czuje się jednak zaniepokojony tym, jak wygląda sytuacja w lidze. - To kolejny sezon, w którym nie potrafimy połączyć efektywnej gry w ekstraklasie z bardzo dobrymi występami w pucharach. W Europie pokazujemy się z niezłej strony, wygrywaliśmy z kilkoma renomowanymi drużynami, zasługując na zwycięstwa. Jak wspomniałem, mamy duży problem, by skutecznie połączyć grę na dwóch frontach - dodał.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk ujawnił ostatnio, że Legia rozważa zatrudnienie hiszpańskiego szkoleniowca - Guillermo Abascala. Zapewne za parę godzin dowiemy się, czy faktycznie Feio będzie kontynuować pracę. I kto zostanie jego następcą, jeśli rozstałby się z klubem. Po 11. kolejkach ekstraklasy Legia zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów.