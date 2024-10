Dni Feio policzone? Oto nowy kandydat na trenera Legii

Pod koniec zeszłego sezonu Legia Warszawa zaskoczyła wszystkich. Z pracą pożegnał się Kosta Runjaić, a 10 kwietnia jego miejsce zajął 34-letni Goncalo Feio, który wcześniej świetnie spisywał się w Motorze Lublin. Na początku drużyna pod wodzą Portugalczyka spisywała się solidnie, jednak po wznowieniu rozgrywek złapała zadyszkę.

Legia szuka nowego trenera? Jest konkretne nazwisko. Włodarczyk zdradza

15-krotni mistrzowie Polski nie potrafili wygrać trzech ostatnich meczów w ekstraklasie. Po porażkach 0:1 z Rakowem i Pogonią zremisowali u siebie 1:1 z Górnikiem Zabrze. Pięć dni później rozpoczęli zmagania w Lidze Konferencji Europy, gdzie poszło im już kapitalnie. W pierwszej kolejce pokonali 1:0 faworyzowany Real Betis, sprawiając ogromną sensację. Wydawało się, że w takich okolicznościach Feio - przynajmniej w najbliższych tygodniach - może być pewny swojej posady. Ale nic bardziej mylnego.

- Legia szuka trenera. To nie jest żadna tajemnica. Legia dzwoni, Legia próbuje różnych kierunków, bo tak trzeba na to sobie spojrzeć. Mam bardzo dużo wątpliwości co do Legii. Sam zastanawiam się, co by było najlepsze. Wiem, że te kierunki są raczej zagraniczne. Nie oszukujmy się. W Polsce znaleźliśmy się w takim momencie, w którym trudno byłoby znaleźć trenera dla Legii. Ten mecz z Jagiellonią będzie kluczowy, nie oszukujmy się. Spotkanie z Betisem jest miłą odmianą - wypalił ostatnio Piotr Kamieniecki w programie Polskiego Radia RDC.

Teraz nowe informacje w tej sprawie przedstawił Tomasz Włodarczyk. Redaktor naczelny portalu Meczyki.pl zdradził, że na następstwo Goncalo Feio przymierzany jest m.in. Guillermo Abascal. To 35-letni Hiszpan, który w ostatnich sześciu meczach prowadził Granadę, czyli spadkowicza z La Liga. Wcześniej przez niemal dwa lata pracował w Spartaku Moskwa. W jego CV znajdziemy także m.in. FC Basel, włoskie Ascoli czy młodzieżowe drużyny Sevilli.

- To sondowanie moim zdaniem jest naturalne w przypadku klubu, który chce się zabezpieczyć, jeżeli wyniki się nie poprawią - skwitował Włodarczyk, mając na myśli Legię. Oprócz Abascala dziennikarze w programie Pogadajmy o piłce wymienili także kilku innych trenerów, takich jak chociażby Igor Jovićević czy Nenad Bjelica, który pod koniec września rozpoczął pracę w Dinamie Zagrzeb.

W niedzielę o godz. 20:15 warszawski klub zmierzy się z aktualnymi mistrzami Polski - Jagiellonią Białystok. Niewykluczone, że dla Feio będzie to "mecz o życie".