Szczęsny i Lewandowski napiszą historię w Barcelonie. Tego nikt się nie spodziewał

Wszyscy czekają na oficjalne ogłoszenie transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony, które powinno pojawić się w przyszłym tygodniu. Pozostały testy medyczne i złożenie podpisu na umowie. Przyjście polskiego bramkarza do "Blaugrany" będzie wyjątkowe z wielu powodów, m.in. dlatego, że wtedy Polacy będą najliczniejszą grupą obcokrajowców w klubie, co było nie do pomyślenia.

