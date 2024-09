Wojciech Szczęsny już trenuje! Hiszpanie nagle ogłaszają

Każdy kolejny dzień, każda kolejna godzina to nowe informacje ws. przenosin Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. Polski bramkarz po miesiącu piłkarskiej emerytury wróci, żeby bronić bramki katalońskiego klubu. Wszystko z powodu tego, że Barcelona była zmuszona znaleźć zastępstwo dla Marca-Andre ter Stegena, który w miniony weekend nabawił się kontuzji, przez którą nie zagra najprawdopodobniej do końca bieżącego sezonu.

Wojciech Szczęsny ma plan na pierwsze tygodnie w FC Barcelonie

Toni Juanmarti z dziennika "Sport" poinformował, że Wojciech Szczęsny już trenuje. W Marbelli, gdzie osiadł wraz z rodziną po krótkim zakończeniu kariery, przechodzi mini okres przygotowawczy przed dołączeniem do FC Barcelony. Wszystko po to, by na poniedziałkowe badania lekarskie stawić się w jak najlepszej formie. Do samej Barcelony może się udać jeszcze w niedzielę.

Dziennikarz informuje, że w trakcie krótkiej emerytury Szczęsny pozwolił sobie na "kilka kulinarnych zachcianek". Jednak gdy na początku tygodnia skontaktowała się z nim FC Barcelona i pojawiła się szansa na podpisanie umowy, to od razu "przełączył chip na tryb profesjonalny". Tym samym bramkarz wrócił do rutyny z czasów gry w Juventusie.

A kiedy Szczęsny mógłby zadebiutować w koszulce FC Barcelony? Zdaniem Juanmartiego celem polskiego bramkarza jest bycie gotowym na mecz z Sevillą, który zostanie rozegrany w niedzielę 20 października, czyli po kolejnej przerwie na mecze reprezentacji.

"Ambitny Polak trafi do drużyny Hansiego Flicka z zamiarem zostania starterem. Zobaczymy, jaka będzie decyzja trenera, ale ci, którzy znają byłego zawodnika Juventusu, zapewniają, że ma już na myśli El Clasico na Santiago Bernabeu 26 października" - czytamy. W artykule dodano, że Szczęsny planuje zamieszkać w "Castelldefels, niedaleko swojego przyjaciela Roberta Lewandowskiego".

Przed październikową przerwą na mecze reprezentacji FC Barcelona zagra w lidze z Osasuną (sobota 28 września), z Young Boys w Lidze Mistrzów (wtorek 1 października) i Deportivo Alaves w lidze (niedziela 6 października). Kolejny mecz to właśnie starcie z Sevillą, w które celuje Wojciech Szczęsny.