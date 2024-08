Lech traci kolejnego ważnego piłkarza. "Leci na testy"

Jesper Karlstroem trafił do Lecha Poznań w 2021 r. Szybko stał się postacią pierwszego składu. Dzięki temu otrzymywał powołania do reprezentacji Szwecji. Jego kontrakt z Lechem kończy się za dwa lata, ale został wykupiony za niemałe pieniądze.

Karlstroem odchodzi z Lecha

W tym sezonie Jesper Karlstroem zagrał po 90 minut w obu meczach Lecha w ekstraklasie. Starciem z Widzewem Łódź (1:2) najprawdopodobniej pożegnał się z kibicami "Kolejorza".

Jak informuje Sebastian Staszewski, pomocnik udał się w czwartek na testy medyczne do włoskiego Udinese, którego trenerem jest Kosta Runjaić, znany z pracy w Pogoni Szczecin i Legii Warszawa.

Włosi i władze Lecha doszli dziś do porozumienia ws. transferu. Udinese zapłaci za Karlstroema dwa miliony euro, do tego należy doliczyć bonusy w wysokości pół miliona euro. To więcej niż przewidywana wartość zawodnika. Transfermarkt wycenił Szweda na 1,5 mln euro.

Jesper Karlstroem rozegrał w barwach Lecha 144 mecze, strzelił cztery gole i zanotował dziewięć asyst. Był istotnym piłkarza "Kolejorza" w ostatnich latach. To kolejny transfer ważnego zawodnika z klubu w ostatnich dniach. Wcześniej Lech sprzedał Filipa Marchwińskiego do Lecce i Kristoffera Velde do Olympiakosu Pireus.

Kibice drużyny ze stolicy Wielkopolski mają prawo czuć się rozczarowani okienkiem transferowym, skoro sprzedano trzech piłkarzy pierwszego składu, a transfery do klubu pozostawiają wiele do życzenia. Do Lecha trafili m.in. Daniel Hakans z Valerengi Oslo (druga liga norweska), Bryan Fiabema (grał w rezerwach Chelsea i Realu Sociedad) i Alex Douglas z Vasteras, ostatniej drużyny ligi szwedzkiej.

W sobotę wieczorem Lech Poznań zagra u siebie z Lechią Gdańsk.