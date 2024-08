Chińscy dziennikarze szaleli w euforii, a polscy łapali się za głowy. Niektórzy nawet klęli, gdy Iga Świątek w zaskakujący sposób roztrwoniła prowadzenie 4:0 w drugim secie. Polska tenisistka, która zwykle czuje się na korcie centralnym w Paryżu, jak u siebie, tym razem nie była sobą. W końcówce spotkania ciszę na trybunach przerwał płacz dziecka. Chwilę potem płakali najzagorzalsi kibice Świątek, bo ta przegrała 2:6, 5:7, tracąc szanse na olimpijskie złoto.

Tak jak Agnieszce Radwańskiej wieszczono sukces w igrzyskach w Londynie, bo świetnie czuła się na kortach trawiastych i osiągała dobre wyniki w Wimbledonie, tak też Iga Świątek - miłośniczka gry na ziemi i czterokrotna triumfatorka Roland Garros - była zdecydowaną faworytką igrzysk w Paryżu. Ale złota nie wywalczy - przegrała półfinał, w którym po drugiej stronie miała świetnie dysponowaną Zheng. Ale świetna gra Chinki nie jest pełną odpowiedzią na pytanie o przyczynę niepowodzenia w walce o olimpijskie złoto. Bo nie da się tylko tym wyjaśnić przebiegu drugiej odsłony.

Zheng to jedna z jaśniejszych postaci kobiecego tenisa w ostatnich latach. Niespełna 22-letnia zawodniczka jest siódmą rakietą świata, a w styczniu zanotowała życiowy sukces, docierając do finału Australian Open. Do tego trenuje w Barcelonie i widać, że na kortach ziemnych czuje się świetnie. Ale tego, co wydarzyło się w czwartek, chyba nikt nie przewidział.

Początek wyznaczonego w samo południe spotkania miał nieco senną atmosferę. Trybuny były dalekie od zapełnienia, a głównym widokiem był rytmiczny ruch wachlarzy. Więcej emocji wprowadziła Zheng, która spisywała się świetnie. Już po pierwszych udanych akcjach Chinki jej rodacy zasiadający na trybunach cieszyli się z każdego punktu i bili brawo, zwracając na siebie uwagę przedstawicieli mediów z innych krajów.

Wraz z rosnącą przewagą Zheng rosła ekscytacja azjatyckich dziennikarzy, a pod koniec pierwszego seta niektórzy z kilkunastoosobowej grupki podrywali się z miejsc. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że zamiast dziennikarzy na trybunę prasową wpuszczono po prostu kibiców. Ucichli oni na początku drugiego seta, a właściwie to uciszyła ich wtedy Świątek swoją znacznie lepszą grą.

Po ostatniej piłce wśród azjatyckich dziennikarzy zapanowała już po prostu euforia. Krzyk, radość i wiwaty i nagrywanie nawzajem swoich reakcji kamerami w telefonach. Zheng w końcu odprawiła pierwszą rakietę świata, czterokrotną triumfatorkę Roland Garros i przeciwniczkę, z którą wcześniej przegrała wszystkie sześć pojedynków.

Polka zdecydowanie nie była tego dnia sobą. Robiła proste błędy, wręcz nielogiczne. Mając pusty kort posyłała piłkę daleko w aut lub w środek siatki. Sporo było też podwójnych błędów i to w ważnych momentach. Najpierw machała zniechęcona ramionami, potem wykonywała różne gesty w stronę swojego boksu i mówiła coś do siedzących w nim osób.

Kilka razy na tym meczu pojawiała się orkiestra, która miała zabawić publiczność. Wydawało się, że Świątek jej posłuchała i złapała rytm w drugiej partii. Grała wtedy pewnie, a po udanych akcjach zaciskała w swoim stylu mocno pięść. To była Iga, jaką znamy z paryskich aren. Pytanie, na które teraz chyba nikt nie zna odpowiedzi, brzmi: dlaczego przy stanie 4:0 zniknęła? Bo od tego momentu, przy świetnej grze rywalki, znów była rozstrojona.

W trudnych momentach z trybun niosło się "Iga, Iga", ale gdy Polka wpadła w zapaść, to nic nie pomagało. Wspomniany płacz dziecka tuż przed ostatnim gemem tylko zwiastował zbliżający się smutek fanów Polki. Po ostatniej akcji Chinka padła szczęśliwa na kort, a Świątek jeszcze kwestionowała decyzję sędzi. Po chwili jednak ustąpiła i szybko zniknęła w szatni.