Lewandowski przemówił przed sezonem. Co za deklaracja!

Euro 2024 zakończyło się już ponad dwa tygodnie temu. Wolny czas piłkarze wykorzystali na wakacje, które w przypadku Roberta Lewandowskiego były bardzo aktywne. Po urlopie kapitan reprezentacji Polski zawitał do siedziby FC Barcelony, w której latem doszło do sporych zmian, przede wszystkim na ławce trenerskiej. W niedzielę kadra pod wodzą Hansiego Flicka, który zastąpił Xaviego, wyruszyła na zgrupowanie do Stanów Zjednoczonych.

Robert Lewandowski nie owijał w bawełnę. Zdradził plany na przyszły sezon i wspomniał o Mbappe!

Tam wicemistrzów Hiszpanii czekają towarzyskie mecze przeciwko m.in. Manchesterowi City i Realowi Madryt. Zanim jednak zawodnicy wyjdą na sparingi, ostatnie dni poświęcają na przygotowania przed nowym sezonem. Po jednym z treningów dziennikarze mieli okazję porozmawiać z Lewandowskim, który w zeszłym sezonie był najlepszym strzelcem w drużynie. We wszystkich meczach zdobył łącznie 26 bramek. Czy taki wynik to maksimum jego możliwości?

- Jestem pewien, że w tym sezonie mogę strzelić więcej goli niż w poprzednim - powiedział wprost 35-latek. Następnie Robert Lewandowski został zapytany o przyszłość zespołu, którym od niedawna zarządza jego były trener z Bayernu Monachium, Hansi Flick. W tym temacie Polak również ma jasne zdanie. Ufa niemieckiemu szkoleniowcowi, pod wodzą którego osiągał największe sukcesy w karierze.

- Jesteśmy tu z nowym trenerem. Jestem pewien, że z Flickiem będziemy pracować bardzo ciężko. Z nowym pomysłem, z nowym kierunkiem... Mamy czas na zrozumienie strategii, którą chcemy realizować. Jak zawsze przed nowym sezonem chcemy przygotować się jak najlepiej - dodał po chwili. W pewnym momencie Lewandowski został zapytany o Kyliana Mbappe, czyli nową gwiazdę Realu Madryt. Nie chciał porównywać się z Francuzem, ponieważ różni ich pozycja na boisku. Mimo to zaznaczył wprost, że przyjście takiego piłkarza to dodatkowa motywacja dla Barcelony.

- Nie jestem pewien, czy Mbappe jest napastnikiem takim jak ja. Gra na innej pozycji i ma inny styl gry. Dla nas to nowa motywacja na nowy sezon - stwierdził, po czym podkreślił zwycięską mentalność swojej drużyny. - Barca zawsze chce wygrywać, a piłkarze zawsze mają to z tyłu głowy. Teraz skupiamy się na dobrym przygotowaniu - oznajmił.

W nocy z 30 na 31 lipca Barcelona zmierzy się z Manchesterem City, natomiast o godz. 1:00 polskiego czasu 4 sierpnia czeka ją sparingowe El Clasico.