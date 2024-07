Wstrząsające wyznanie Klepackiej. Twierdzi, że została pobita

Od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. trwało Powstanie Warszawskie, które jest określane na stronie Instytutu Pamięci Narodowej jako "jedno z wydarzeń najważniejszych w dziejach Polski w ogóle i najbardziej determinujących losy Polaków w XX wieku". W tym roku czeka nas 80. rocznica wybuchu powstania. Od wtorku w Warszawie odbędzie się sporo wydarzeń upamiętniających te wydarzenia, a 1 sierpnia o godz. 17:00 zawyją syreny.

W obchodach 80. rocznicy Powstania Warszawskiego udział weźmie Zofia Klepacka, polska windsurferka, która jest brązową medalistką igrzysk olimpijskich z 2012 r. z Londynu, a także multimedalistką mistrzostw Europy i mistrzostw świata. W poniedziałkowy wieczór dodała szokujący wpis w mediach społecznościowych.

Klepacka pobita w Warszawie. "Kobita musi dostać po mordzie"

"Ostatnio zostałam pobita pod Muzeum Powstania Warszawskiego przez damskich bokserów ochroniarzy. Szturchano mnie, ubliżano, dostałam dwa razy w głowę, gdzie upadłam i kiedy tak leżałam, podbiegł drugi i użył gazu pieprzowego prosto w oko i twarz. A tylko chciałam odebrać zaproszenia na Uroczystości Powstania Warszawskiego i przejść jak człowiek chodnikiem. Nic, takie czasy, że kobita musi dostać po mordzie. Widzimy się jutro Drodzy Powstańcy" - napisała Klepacka na Facebooku, publikując zdjęcia.

Internauci byli zdruzgotani po przeczytaniu relacji Klepackiej. "Do czego to zmierza", "my się na to nie godzimy", "niech pani upubliczni wizerunki tych, którzy panią pobili", "to już bandytyzm czystej wody", "to już więcej niż koniec świata" - to treść części komentarzy dostępnych do przeczytania pod postem Klepackiej.

Próbowaliśmy się skontaktować z rzecznikiem warszawskiej policji, jednak nie odebrał telefonu.

Klepacka nie boi się mówić, co myśli. "Codziennie czegoś złego mi ludzie życzą"

Klepacka już niejednokrotnie pokazała, że nie boi się mówić o swoich poglądach, więc często jest o niej głośno z powodów pozasportowych. To ona była autorką słów, że "LGBT to wynaturzenie" i "LGBT spina poślady".

- Co do homoseksualistów, to urodziłam się w Warszawie, wychowywałam się w Warszawie, bardzo dużo przebywałam na mieście i widziałam bardzo różne sytuacje, natomiast nigdy nie zobaczyłam pobicia homoseksualisty czy nawet wyśmiewania homoseksualisty. Ja jestem osobą tolerancyjną, ja też znam homoseksualistów i mam z nimi bardzo dobre relacje - mówiła Klepacka w wywiadzie udzielonemu Łukaszowi Jachimiakowi ze Sport.pl.

- Codziennie dostaję coś złego w komentarzach, codziennie czegoś złego mi ludzie życzą. Tak już jest skonstruowany świat. Po Tokio się naczytałam, a już i przed Tokio życzono mi jak najgorzej. To był jakiś 2019-2020 rok. I to trwa. Gdyby kiedyś mój syn przyszedł i powiedział "Mamo, jestem gejem" albo gdyby córka przyszła i powiedziała "Mamo, jestem lesbijką", to przecież zareagowałabym normalnie, przecież bym ich nie potępiła - dodała windsurferka.