Wraz z przyjściem Hansiego Flicka pojawiła się nadzieja na lepsze czasy w FC Barcelonie. Klub nie chce pozwolić na całkowitą dominację Realu Madryt w Hiszpanii, musi być konkurencyjny. Chce też więcej osiągnąć w Europie, a z nowym trenerem co najmniej ćwierćfinał Ligi Mistrzów ma znów stać się normą.

Wpadka Barcelony podczas wywiadu Flicka

Hansi Flick dawał w tym roku jasne sygnały, że jest chętny i gotowy do tego, by przejąć pracę po Xavim. Jego podejście nie zmieniało się nawet wtedy, kiedy Joan Laporta namówił Hiszpana na pozostanie na kolejny sezon. Ostatecznie zakończono współpracę z Xavim, co otworzyło na nowo drzwi dla niezrażonego Flicka.

W wywiadzie dla klubowych mediów Niemiec nie ukrywał ekscytacji pracą w stolicy Katalonii. Dostanie możliwość prowadzenia młodych, perspektywicznych piłkarzy (m.in. Lamine'a Yamala, Pedriego, Gaviego i Pau Cubarsiego, ale też będzie współpracował z ludźmi, których zna, jak np. z Robertem Lewandowskim, który za kadencji Flicka w Bayernie miał najlepszy czas w karierze, a także z Ilkayem Gundoganem i Markiem-Andre ter Stegenem, których zna z niemieckiej reprezentacji.

- Czasem jest tak, że trzeba ściągnąć zawodnika, który może ci wygrać mecz, ale mamy też dobrych, młodych piłkarzy, którzy mogą się tu rozwinąć i chcemy im w tym pomóc. To część filozofii Barçy. Musimy mieć dobrych zawodników. To, co mogłem zobaczyć na pierwszej sesji treningowej, było nie do uwierzenia. Muszę powiedzieć "dziękuję" La Masii, bo to jak oni rozwijają zawodników, jest niewiarygodne. Ich jakość jest naprawdę świetna. To miłe widzieć, jak się rozwijają - powiedział.

Podczas wywiadu poruszono kwestię pomysłu Flicka na grę Barcelony. Istotną rolę mają odgrywać skrzydłowi. Kwestie pozycji ofensywnych w "Dumie Katalonii" są najbardziej palące podczas okienka transferowego. Dużo się mówi o transferze Nico Williamsa, który stał się dla Barcelony priorytetem. Wszyscy chętnie by widzieli, jak przekłada swoją współpracę z Laminem Yamalem z meczów reprezentacyjnych na występy w klubie. Opcją na skrzydło jest także Dani Olmo, który miałby być drugim transferem "Blaugrany" tego lata.

- Pomocnicy wiedzą pod presją, jak sobie radzić, bardzo dobrze to widzieć. Dla nas bardzo ważne jest, aby pokrywać każda przestrzeń. Chcemy też mieć szeroko ustawionych skrzydłowych, którzy będą aktywni. Chodzi też o to, że oni lubią sobie grać, grać, grać..., a ja bym chciał, a by bardziej skupiali się na strzelaniu goli. To dla mnie bardzo ważne. Jeśli mają szansę na strzelenie gola bezpośrednio, to niech spróbują, a nie wycofują się - stwierdził Flick. Zdanie z tej wypowiedzi zostało źle przełożone na napisy dołączone do wywiadu.

Wpadkę mediów FC Barcelony wyłapała redakcja fcbarca.com. Flick udzielił tego wywiadu w języku angielskim. Kiedy mówił o szeroko grających skrzydłowych, użył słowa "wide" (ang. szeroko). Natomiast klub zapisał zdanie "to have the wingers white", czyli "mieć białych skrzydłowych". Przez tę wpadkę nadano wypowiedzi zupełnie nowy kontekst, być może nawet rasistowski. Ale osoby osłuchane z językiem angielskim nie powinny mieć problemu z właściwym zrozumieniem słów Flicka.

FC Barcelona wyleci w niedzielę na tournée po Stanach Zjednoczonych. W ciągu nieco ponad tygodnia zagra trzy mecze towarzyskie - z Manchesterem City, Realem Madryt i Milanem. Potem wróci do domu, by zagrać o Puchar Gampera z AS Monaco. Pierwszy mecz ligowy zaplanowano na 17 sierpnia - rywalem będzie Valencia.