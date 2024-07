Niebywały geniusz! Tak Emiliano Martinez uratował Leo Messiego

Emiliano Martinez ponownie stał się bohaterem całej Argentyny. To właśnie on w finale mundialu w Katarze zatrzymał Francję w konkursie rzutów karnych. Teraz to samo zrobił w ćwierćfinale Copa America z Ekwadorem. Z nim w bramce Argentyńczycy wygrali aż cztery serie jedenastek na wielkich turniejach. Sam Martinez znalazł na nie prawdziwy patent. Liczby, jakie wykręcił, mówią same za siebie.

