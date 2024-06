Nie minęła doba, a Juventus już reaguje ws. Milika. To nie są dobre wieści

Arkadiusz Milik jest piłkarzem Juventusu od 2022 roku. W minionym sezonie nie mógł być zadowolony ze swojej sytuacji. Łącznie rozegrał 32 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty, ale na boisku pojawiał się głównie z ławki rezerwowych. Ponadto w marcu doznał kontuzji i przez kilka tygodni był wyłączony z gry.

Niestety, pech nie ominął go także w piątkowym meczu towarzyskim. Napastnik reprezentacji Polski doznał kontuzji już na samym początku spotkania z Ukrainą i musiał zejść z boiska.Jak przekazał Jakub Serweryn ze Sport.pl Milik doznał urazu łąkotki. PZPN potwierdził z kolei, że piłkarz będzie musiał przejść zabieg artroskopii.

Reprezentant Belgii znalazł się na celowniku Juventusu

Teraz Juventus szuka alternatywy na pozycji napastnika. Według dziennikarzy włoskiego "Tuttosport" może nim być Alexis Saelemaekers. Belg jest piłkarzem AC Milanu od 2020 roku. Po transferze do Włoch wystąpił 140 meczów, w których strzelił 10 goli i zanotował 14 asyst. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w w Bologni, z którą awansował do następnej edycji Ligi Mistrzów. W jej barwach we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 32 spotkaniach. Zdobył w nich cztery gole i dołożył cztery ostatnie podania. "Tuttosport" podaje, że dyrektor sportowy Juventusu Cristiano Giuntoli widziałby go jako plan B dla klubu.

Kontrakt Alexis Saelemaekers z Milanem jest ważny do 30 czerwca 2026 roku. Aktualnie portal Transfermarkt wycenia go na 12 mln euro.

Juventus zakończył sezon 2023/2024 na trzecim miejscu.