Reprezentacja Polski wygrała z Ukrainą 3:1 w pierwszym z dwóch meczów towarzyskich rozegranych przed Euro 2024. Piłkarze Michała Probierza w piątkowy wieczór na Narodowym pokazali się z dobrej strony i już po 32 minutach prowadzili 3:0 po golach Sebastiana Walukiewicza, Piotra Zielińskiego i Tarasa Romanczuka. Nieco później jedyne trafienie dla Ukrainy zaliczył Artem Dowbyk.

To nie więzadła. Arkadiusza Milika ominęło najgorsze. Aż ośmiu kontuzjowanych po meczu z Ukrainą

O ile gra Biało-Czerwonych i wynik meczu z Ukrainą były na pewno dobrymi informacjami dla selekcjonera, tak mógł się on łapać za głowę, gdy kolejni jego piłkarze zgłaszali kolejne, mniejsze lub większe, urazy. Zaczęło się już w 1. minucie, gdy na murawie Narodowego usiadł Arkadiusz Milik, któremu "uciekło" kolano po starciu z jednym z ukraińskich obrońców.

Napastnik Juventusu szybko dał znać, że potrzebna mu jest zmiana, a później nie był w stanie postawić nogi na murawie. Zszedł z boiska z pomocą fizjoterapeutów, zmieniony przez Kacpra Urbańskiego. Trener Michał Probierz już na konferencji prasowej poinformował, że uraz Milika jest na tyle poważny, że nie pojedzie on na mistrzostwa Europy.

Selekcjoner jednak nie wdawał się w szczegóły, a kibice mogli być pełni obaw, gdyż Milik już dwukrotnie zrywał więzadło krzyżowe w kolanie, co jest jedną z najcięższych kontuzji dla piłkarza. Jak się jednak dowiedziało Sport.pl, opierając się na źródłach w PZPN, tym razem piłkarz Juventusu będzie mógł nieco odetchnąć z ulgą. Bo choć Euro go ominie, to doznał on "tylko" urazu łąkotki, a nie więzadeł w kolanie.

PZPN około pierwszej w nocy poinformował w oficjalnym komunikacie, że Arkadiusz Milik będzie musiał przejść artroskopię kolana, choć nie napisano, jaki uraz stwierdzono u 30-latka. Niemniej jednak zabieg artroskopii pasuje właśnie do kontuzji łąkotki. Kilka dni temu podobny w związku z takim urazem przeszedł znakomity tenisista, Serb Novak Djoković. Djokovicia, podobnie jak zapewne i Milika, czeka kilkutygodniowa przerwa. W przypadku ponownego zerwania więzadeł, pauza wynosiłaby wiele miesięcy.

W komunikacie PZPN poinformowano również o tym, że lżejsze urazy stwierdzono także u Tarasa Romanczuka, Kacpra Urbańskiego, Sebastiana Walukiewicza, Nicoli Zalewskiego, Michała Skórasia, Jakuba Kiwiora i Bartosza Salamona. Pierwsi dwaj wymienieni doznali urazów stawu skokowego - Romanczuk podkręcił kostkę na początku drugiej połowy, z kolei Urbański doznał silnego stłuczenia. Pozostała piątka zmaga się z kolei z lekkimi problemami mięśniowymi.

W przypadku całej siódemki urazy nie wykluczają ich udziału na mistrzostwach Europy i będą oni w najbliższych dniach przygotowywani jak najszybciej do pełni sprawności. Można się spodziewać, że nawet z ostrożności większość z nich nie zagra w poniedziałkowym meczu towarzyskim z Turcją w Warszawie.

Pierwszy mecz Polaków na Euro 2024 odbędzie się z kolei 16 czerwca, gdy Biało-Czerwoni zmierzą się w Hamburgu z Holandią. W wąskiej, 26-osobowej kadrze na mistrzostwa Europy, ostatecznie zabrakło kontuzjowanego Arkadiusza Milika, a także Pawła Bochniewicza i Jakuba Kałuzińskiego.