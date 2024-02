Inter wstrząsnął Romą w 11 minut! Szalony hit Serie A [WIDEO]

Co to był za mecz na Stadio Olimpico w Rzymie! AS Roma prowadziła do przerwy 2:1 z Interem Mediolan, żeby ostatecznie przegrać 2:4. Piłkarze Simone Inzaghiego w zabójczy sposób rozpoczęli drugą połowę i ostatecznie powiększyli przewagę w tabeli nad drugim Juventusem. Antybohaterem meczu został Romelu Lukaku, który zmarnował doskonałą sytuację na doprowadzenie do remisu przed czwartym gole Interu.

